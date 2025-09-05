Suscribirse

Cauca

Estos son los dos soldados del Ejército asesinados por las disidencias en el Cauca

Desde la institución militar lamentaron lo sucedido.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

Periodista Semana

5 de septiembre de 2025, 12:34 p. m.
Soldados asesinados por las disidencias en el Cauca.
Soldados asesinados por las disidencias en el Cauca. | Foto: Ejército Nacional.

El orden público en el departamento del Cauca sigue siendo complejo. En la noche del jueves, 4 de septiembre, se registraron intensos combates entre el Ejército Nacional y las disidencias de las Farc en Sucre, Cauca, donde dos integrantes de la fuerza pública murieron.

Se trata de los soldados profesionales Jaduer Córdoba Ruiz, oriundo del municipio de Dagua, en el Valle del Cauca, y Jheison José Puchaina Barliza, procedente de Manaure, en La Guajira.

Desde el Ejército Nacional lamentaron lo ocurrido y dieron detalles de lo sucedido en esta zona del territorio nacional colombiano.

“En cumplimiento del mandato constitucional y en el marco de operaciones militares para proteger a la población civil en el departamento del #Cauca, tropas del Batallón de Alta Montaña N.° 4 sostuvieron un combate de encuentro contra integrantes del grupo armado organizado residual (GAO-r) Estructura Andrés Patiño en zona rural de la vereda Cascada, municipio de Sucre”, explicaron por medio de la red social X.

Al mismo tiempo, indicaron que los familiares de los soldados asesinados están siendo acompañados por parte de profesionales de la institución en medio de esta difícil situación.

“Un equipo multidisciplinario de la institución se puso a disposición de las familias de los fallecidos para brindarles apoyo y acompañamiento integral en este difícil momento”, expresaron.

Los soldados profesionales que fueron asesinados por las disidencias de las Farc pertenecían a la institución desde hace tres años aproximadamente.

“Desde este Comando lamentamos profundamente esta irreparable pérdida y expresamos un respetuoso mensaje de solidaridad y condolencia a las familias y allegados de nuestros militares”, indicaron desde el Ejército.

Operaciones militares en el Cauca.
Operaciones militares en el Cauca. | Foto: Cortesía.

Las operaciones militares se mantienen en el departamento del Cauca en contra de estos grupos ilegales que siembran terror entre la población civil.

“Continuaremos adelantando de manera decidida las operaciones militares en el suroccidente del país, reiterando su compromiso con la seguridad y el bienestar de los habitantes del departamento del #Cauca“, sostuvieron.

