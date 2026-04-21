Valle del Cauca

Estos son los tres Centros de Desarrollo Infantil entregados en Palmira, Valle del Cauca

Son sitios para la atención integral de la primera infancia.

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Redacción Semana
21 de abril de 2026, 10:21 a. m.
Uno de los CDI entregados.
Uno de los CDI entregados. Foto: Suministrado a SEMANA.

Fueron tres Centros de Desarrollo Infantil entregados en Palmira, Valle del Cauca, en barrios como Harold Eder, el CDI del barrio Loreto y el CDI del barrio El Sembrador, que son espacios fundamentales para la atención integral de la primera infancia y el acompañamiento de cientos de familias palmiranas.

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“Durante la jornada, padres de familia, docentes y comunidad en general expresaron su satisfacción por la transformación de estos centros, destacando que algunos de ellos llevaban más de nueve años sin recibir mejoras, presentando condiciones de deterioro y abandono”, explicaron desde la administración local.

Estos lugares hoy cuentan con instalaciones renovadas, seguras y adecuadas para el bienestar, aprendizaje y desarrollo de los menores. Las obras incluyeron procesos de modernización, reestructuración de espacios y adecuaciones que permiten brindar una atención digna y de calidad.

Los centros fueron dotados con juegos y elementos recreativos que fortalecen los procesos pedagógicos y generan ambientes más agradables para los niños y niñas.

La entrega también estuvo acompañada por personajes infantiles y actividades recreativas que llenaron de alegría la jornada, haciendo más especial y ameno el regreso a clases de los menores.

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Desde la Alcaldía de Palmira precisaron que seguirán trabajando por la niñez del municipio, apostándole a espacios seguros, modernos y pensados para el crecimiento integral de las nuevas generaciones.

Otra de las obras que han entregado son las vías que estaban deterioradas y que han reparado.

“Como lo prometimos, lo cumplimos. Son 350 metros lineales que estaban en precarias condiciones y luego de un esfuerzo trabajando 24 horas al día durante 7 días de la semana hemos cumplido con voluntad; todo es posible”, explicó Víctor Ramos, durante el acto de entrega en el que estuvo acompañado por la dirigencia palmirana.