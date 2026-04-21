Estos son los tres Centros de Desarrollo Infantil entregados en Palmira, Valle del Cauca

Fueron tres Centros de Desarrollo Infantil entregados en Palmira, Valle del Cauca, en barrios como Harold Eder, el CDI del barrio Loreto y el CDI del barrio El Sembrador, que son espacios fundamentales para la atención integral de la primera infancia y el acompañamiento de cientos de familias palmiranas.

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“Durante la jornada, padres de familia, docentes y comunidad en general expresaron su satisfacción por la transformación de estos centros, destacando que algunos de ellos llevaban más de nueve años sin recibir mejoras, presentando condiciones de deterioro y abandono”, explicaron desde la administración local.

Estos lugares hoy cuentan con instalaciones renovadas, seguras y adecuadas para el bienestar, aprendizaje y desarrollo de los menores. Las obras incluyeron procesos de modernización, reestructuración de espacios y adecuaciones que permiten brindar una atención digna y de calidad.

Los centros fueron dotados con juegos y elementos recreativos que fortalecen los procesos pedagógicos y generan ambientes más agradables para los niños y niñas.

La entrega también estuvo acompañada por personajes infantiles y actividades recreativas que llenaron de alegría la jornada, haciendo más especial y ameno el regreso a clases de los menores.

Así quedó la vía que fue reparada en nueve días en Palmira; llevaba dañada más de cuatro años

Desde la Alcaldía de Palmira precisaron que seguirán trabajando por la niñez del municipio, apostándole a espacios seguros, modernos y pensados para el crecimiento integral de las nuevas generaciones.

Otra de las obras que han entregado son las vías que estaban deterioradas y que han reparado.

“Como lo prometimos, lo cumplimos. Son 350 metros lineales que estaban en precarias condiciones y luego de un esfuerzo trabajando 24 horas al día durante 7 días de la semana hemos cumplido con voluntad; todo es posible”, explicó Víctor Ramos, durante el acto de entrega en el que estuvo acompañado por la dirigencia palmirana.