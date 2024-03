Exclusivo: impresionantes cotizaciones en cesantías de algunos trabajadores de Emcali; cifras individuales ascienden hasta $300 millones por año

No obstante, eso no sería lo más grave que se encontró en el empalme. Y aunque el alcalde Eder prometió que en los próximos días presentará un libro blanco con todos los hallazgos de presunta corrupción e irregularidades, poco a poco se han filtrado situaciones alarmantes en sectores clave para la ciudad, uno de ellos, Emcali.

Trabajadores sindicalizados señalan que no hay nada irregular, pues todo el plano contractual está cimentado por el Ministerio del Trabajo. | Foto: JORGE OROZCO-EL PAÍS

“Lo más grave es que muchas de estas personas, por no decir todas, ya están en edad de jubiliación, pero por su condición sindical siguen atornillados a sus cargos, contribuyendo al desangre financiero de la entidad. Mire, Emcali es la joya de la corona que todo el mundo quiere saquear, desde el más alto directivo hasta la señora que sirve los tintos, todos quieren sacar un provecho”, le dijo a SEMANA un empleado de la compañía que pidió, insistentemente, no revelar su identidad. “Aquí operan mafias que no permiten que se les toque el bolsillo, aquí ha habido muertos, y ustedes eso lo saben”, recalcó.