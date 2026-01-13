Francia Márquez se pronunció tras la trágica muerte de siete personas en el choque de dos embarcaciones en Tumaco

La fuerte colisión de dos embarcaciones en medio de la oscuridad de la noche cobró la vida de, preliminarmente, siete personas, causó heridas a una más y mantiene desaparecida a otra.

Los hechos de los que todo Tumaco está hablando ocurrieron en la noche del lunes, hacia las 8:00 p. m., cuando una embarcación con pasajeros se estrelló con otra cargada de madera.

Según las versiones que indagan las autoridades, la embarcación con los pasajeros y la que estaba cargada de madera se chocaron, lo que provocó que varias personas sufrieran graves contusiones y que otras fueran a dar al agua.

Producto del accidente, en el lugar murieron cinco personas, otras dos fueron rescatadas y remitidas a un centro asistencial del lugar, pero allí perdieron la vida.

“Expreso mis más sinceras condolencias y profunda solidaridad con las familias de las siete personas que perdieron la vida tras el choque de dos lanchas ocurrido en zona rural Tumaco. Le solicito a los gobiernos local y departamental, así como a la Armada Nacional, prestar todo el apoyo y acompañamiento necesario a los afectados”, dijo la vicepresidenta, Francia Márquez, en redes sociales este martes.

Por su parte, la alcaldía Distrital de Tumaco hizo un llamado a los conductores de las embarcaciones que se movilizan por ese tramo fluvial tras lo sucedido en la bocana del río Chajal.

“La Administración Distrital hace un llamado a los conductores de embarcaciones fluviales y marítimas para que acaten las normas de navegación y adopten las medidas de seguridad necesarias, especialmente durante la noche, con el fin de prevenir este tipo de situaciones”, dijeron.

También indagaban si habría otras personas involucradas en el hecho.

La persona que fue reportada como desaparecida fue identificada como Leider Yesid Cuero Cuero, de 27 años.

Un ciudadano ecuatoriano que iba como pasajero de una de las embarcaciones sufrió lesiones y tuvo que ser atendido en un centro médico.

Estas son las identidades de cinco de las siete personas fallecidas, todas de género masculino:

Jader Zamora

Arnovil Arcilla

Nelson Iván Guerrero Valencia

Ángel Fernando Valencia Valencia

Luis Mateo Guerrero Castillo