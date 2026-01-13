Nariño

Francia Márquez se pronunció tras la trágica muerte de siete personas en el choque de dos embarcaciones en Tumaco

El hecho sucedió a la altura de la bocana del río Chajal.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
13 de enero de 2026, 10:59 p. m.
Accidente que deja siete muertos en Tumaco.
Accidente que deja siete muertos en Tumaco. Foto: Redes sociales

La fuerte colisión de dos embarcaciones en medio de la oscuridad de la noche cobró la vida de, preliminarmente, siete personas, causó heridas a una más y mantiene desaparecida a otra.

Los hechos de los que todo Tumaco está hablando ocurrieron en la noche del lunes, hacia las 8:00 p. m., cuando una embarcación con pasajeros se estrelló con otra cargada de madera.

Según las versiones que indagan las autoridades, la embarcación con los pasajeros y la que estaba cargada de madera se chocaron, lo que provocó que varias personas sufrieran graves contusiones y que otras fueran a dar al agua.

Producto del accidente, en el lugar murieron cinco personas, otras dos fueron rescatadas y remitidas a un centro asistencial del lugar, pero allí perdieron la vida.

Cali

Cali devuelve la rumba a su horario habitual: estas son las nuevas horas para bares, discotecas y licoreras

Vehículos

Rota pico y placa en Cali para este miércoles, 14 de enero: estos son los carros con restricción

Cali

Así logró Palmira posicionarse como la ciudad con mayor reducción del delito en Colombia

Cali

Así fue el violento intento de robo en restaurante de Yumbo que terminó con disparos, heridos y un ladrón capturado por los clientes

Cali

“Petro le dio la espalda a Cali y al Valle”: Alejandro Eder arremete, con pruebas, contra el Gobierno nacional

Cali

Policía Metropolitana intensifica operativos contra el homicidio en Cali: ya hay zonas priorizadas

Cali

‘Ranking’ internacional ubica a Cali como la ciudad con el mayor índice de criminalidad en Colombia, estas son las preocupantes cifras

Nación

Tragedia en Tumaco: 7 personas murieron y una más está desaparecida tras colisión de embarcaciones en el litoral de Nariño

Regionales

Arley Silva, un tumaqueño destacado en los Premios Afrocolombianos del Año por su liderazgo en el puerto

Hablan las marcas

Plaza Pacífico, el primer centro comercial de Tumaco, abre sus puertas a nuevos comercios

Francia Márquez, vicepresidenta de Colombia, en nuevo viaje por países de África
Francia Márquez, vicepresidenta de Colombia, se refirió al accidente. Foto: Congreso Panafricano 2025 / Red social X

“Expreso mis más sinceras condolencias y profunda solidaridad con las familias de las siete personas que perdieron la vida tras el choque de dos lanchas ocurrido en zona rural Tumaco. Le solicito a los gobiernos local y departamental, así como a la Armada Nacional, prestar todo el apoyo y acompañamiento necesario a los afectados”, dijo la vicepresidenta, Francia Márquez, en redes sociales este martes.

Por su parte, la alcaldía Distrital de Tumaco hizo un llamado a los conductores de las embarcaciones que se movilizan por ese tramo fluvial tras lo sucedido en la bocana del río Chajal.

Plaza Pacífico, el primer centro comercial de Tumaco, abre sus puertas a nuevos comercios

“La Administración Distrital hace un llamado a los conductores de embarcaciones fluviales y marítimas para que acaten las normas de navegación y adopten las medidas de seguridad necesarias, especialmente durante la noche, con el fin de prevenir este tipo de situaciones”, dijeron.

También indagaban si habría otras personas involucradas en el hecho.

La persona que fue reportada como desaparecida fue identificada como Leider Yesid Cuero Cuero, de 27 años.

Sociedad Portuaria de Tumaco alerta por presuntas decisiones de funcionarios de la Dian que habrían afectado el abastecimiento de combustibles en Nariño

Un ciudadano ecuatoriano que iba como pasajero de una de las embarcaciones sufrió lesiones y tuvo que ser atendido en un centro médico.

Estas son las identidades de cinco de las siete personas fallecidas, todas de género masculino:

  • Jader Zamora
  • Arnovil Arcilla
  • Nelson Iván Guerrero Valencia
  • Ángel Fernando Valencia Valencia
  • Luis Mateo Guerrero Castillo

Más de Cali

El sector de La Luna tiene diversos establecimientos como bares y discotecas que se han visto afectadas por los cierres a dos horas antes que los demás locales dedicados a la misma actividad económica.

Cali devuelve la rumba a su horario habitual: estas son las nuevas horas para bares, discotecas y licoreras

Accidente que deja siete muertos en Tumaco.

Francia Márquez se pronunció tras la trágica muerte de siete personas en el choque de dos embarcaciones en Tumaco

Todos los automóviles particulares que a diario ingresen a la ciudad tendrán que ceñirse a la restricción, por lo que se recomienda a los conductores consultar con anticipación para no recibir una multa.

Rota pico y placa en Cali para este miércoles, 14 de enero: estos son los carros con restricción

Seguridad en Palmira

Así logró Palmira posicionarse como la ciudad con mayor reducción del delito en Colombia

Robo en Yumbo 2026

Así fue el violento intento de robo en restaurante de Yumbo que terminó con disparos, heridos y un ladrón capturado por los clientes

El mandatario regional recalcó que en este 2026 vendrán grandes obras para la ciudad y se materializará la transformación del centro histórico, así como el icónico Barrio Obrero.

“Petro le dio la espalda a Cali y al Valle”: Alejandro Eder arremete, con pruebas, contra el Gobierno nacional

En diferentes puntos de Cali, la Policía ha intensificado los controles para reducir los hechos delictivos.

Policía Metropolitana intensifica operativos contra el homicidio en Cali: ya hay zonas priorizadas

Homicidios en Cali

‘Ranking’ internacional ubica a Cali como la ciudad con el mayor índice de criminalidad en Colombia, estas son las preocupantes cifras

El usuario ya no depende de puntos físicos: ahora puede recargar desde su celular o con un solo movimiento en una máquina inteligente.

Anuncian aumento del pasaje del MIO; estas son las razones del incremento

Dijín, actos urgentes

Momentos de terror en hospital de Villa Rica, Cauca: sicarios persiguieron a su víctima y la asesinaron delante de médicos y pacientes

Noticias Destacadas