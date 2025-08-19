Suscribirse

Cauca

Fuerzas Militares arremeten contra las disidencias en Cauca: esta es la impresionante operación

Hay presencia de uniformados en los corregimientos de Huisitó y San Juan de Micay del municipio de El Tambo.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

Periodista Semana

19 de agosto de 2025, 11:46 a. m.
En el Cauca, el Ejército adelanta operaciones militares contra las disidencias de las Farc lideradas por alias Iván Mordisco durante estos últimos días del año.
En el Cauca, el Ejército adelanta operaciones militares contra las disidencias de las Farc. | Foto: Ejército Nacional

No se detienen las operaciones de las Fuerzas Militares en el departamento del Cauca. Este martes, 19 de agosto, desde la Tercera División del Ejército Nacional dieron a conocer la impresionante operación en contra de las disidencias de las Farc en varios puntos de esta compleja zona del país.

Son más de 300 los uniformados de las diferentes instituciones armadas los que hacen presencia en este departamento, donde los ilegales han impuesto sus reglas de terror.

De acuerdo con lo que se ha conocido, los integrantes de la fuerza pública se encuentran en los corregimientos de Huisitó y San Juan de Micay del municipio de El Tambo, Cauca, un lugar donde hay fuerte presencia de la estructura Carlos Patiño de las disidencias.

Militares, soldados, arma
Buscan afectar la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc. | Foto: Álvaro Tavera
Contexto: Momentos de tensión entre militares y la senadora Aída Quilcué: “Porque soy india”; en video quedó registrado todo

Desde el Ejército Nacional precisaron por medio de una publicación en su cuenta de X que no van a frenar estas ofensivas en contra de los ilegales.

Lo más leído

1. ¿Tiene alguna? Estas son las 6 aplicaciones que debe desinstalar de inmediato para proteger su cuenta bancaria y evitar ser estafado
2. Reloj Rolex de $56 millones podría ser clave dentro del magnicidio de Miguel Uribe Turbay: aparece relevante detalle
3. Gobierno Petro autorizó camionetas, escoltas y gasolina para el ELN y las disidencias de las Farc; esta es la historia

“Con el apoyo de helicópteros UH-60 Black Hawk, vehículos blindados, aeronaves no tripuladas, artillería y las tropas en tierra ejecutan maniobras ofensivas que permitirán neutralizar la amenaza que representa esta estructura criminal en la población civil, para garantizar así el control territorial y la gobernabilidad regional“, indicaron.

Al mismo tiempo, señalaron: “Esto permitirá llevar a cabo los diferentes planes, proyectos y programas del gobierno nacional en esta zona del departamento, buscando el desarrollo del territorio y de la población civil“.

Las operaciones en contra de los grupos ilegales en el Cauca son sostenidas por las Fuerzas Militares. Se espera que en las próximas horas entreguen mayores detalles de los objetivos que están buscando.

“Esto permitirá llevar a cabo los diferentes planes, proyectos y programas del gobierno nacional en esta zona del departamento, buscando el desarrollo del territorio y de la población civil. De manera conjunta con la @FuerzaAereaCol y en coordinación con la @PoliciaColombia, las operaciones sostenidas se realizan para debilitar y afectar las estructuras criminales que atentan contra la tranquilidad de las comunidades en la región", señalaron.

El general Federico Mejía le confirmó a SEMANA que existe una investigación en la Fiscalía por la presunta alianza entre militares y la Segunda Marquetalia por la operación Perseo.
Operaciones militares en el Cauca. | Foto: COLPRENSA
Contexto: Secuestran a médica en Valle del Cauca junto a sus dos hijos; los menores ya fueron liberados

La comunidad del Cauca tiene temor por los constantes ataques que este grupo al margen de la ley ha perpetrado contra la fuerza pública, pero que también los ha afectado a ellos por el nivel de violencia.

Hasta el momento, desde el Ejército Nacional no han entregado en detalle sobre la Operación Perseo II que avanza a toda marcha en el departamento del Cauca.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Trump es captado por un micrófono abierto en medio de diálogo con Macron, lo que dijo se hizo viral en las redes sociales

2. Mhoni Vidente vaticinó preocupante situación que golpeará a país latino y advirtió caos: “La gente no entiende”

3. Policía en Argentina arremetió contra jugadores de Once Caldas: tiraron gases lacrimógenos y todo quedó en video

4. Costco se detiene por un día: el cierre de sus 623 sucursales ya tiene fecha

5. Dilema ético: mujer con muerte cerebral es usada como incubadora en Georgia por ley antiaborto

LEER MENOS

Noticias relacionadas

CaucaDisidencias de las FarcEjército Nacional de Colombia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.