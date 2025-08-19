Fuerzas Militares arremeten contra las disidencias en Cauca: esta es la impresionante operación

No se detienen las operaciones de las Fuerzas Militares en el departamento del Cauca. Este martes, 19 de agosto, desde la Tercera División del Ejército Nacional dieron a conocer la impresionante operación en contra de las disidencias de las Farc en varios puntos de esta compleja zona del país.

Son más de 300 los uniformados de las diferentes instituciones armadas los que hacen presencia en este departamento, donde los ilegales han impuesto sus reglas de terror.

De acuerdo con lo que se ha conocido, los integrantes de la fuerza pública se encuentran en los corregimientos de Huisitó y San Juan de Micay del municipio de El Tambo, Cauca, un lugar donde hay fuerte presencia de la estructura Carlos Patiño de las disidencias.

Buscan afectar la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc. | Foto: Álvaro Tavera

Desde el Ejército Nacional precisaron por medio de una publicación en su cuenta de X que no van a frenar estas ofensivas en contra de los ilegales.

“Con el apoyo de helicópteros UH-60 Black Hawk, vehículos blindados, aeronaves no tripuladas, artillería y las tropas en tierra ejecutan maniobras ofensivas que permitirán neutralizar la amenaza que representa esta estructura criminal en la población civil, para garantizar así el control territorial y la gobernabilidad regional“, indicaron.

#AEstaHora | En el marco de la #OperaciónPerseo II, más de 300 soldados con un entrenamiento diferencial y apoyo de un componente de @PoliciaColombia desembarcaron en inmediaciones de los corregimientos de Huisitó y San Juan de Micay del municipio de El Tambo, #Cauca, sitios que… pic.twitter.com/StgzEyGbjc — Tercera División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div3) August 19, 2025

Al mismo tiempo, señalaron: “Esto permitirá llevar a cabo los diferentes planes, proyectos y programas del gobierno nacional en esta zona del departamento, buscando el desarrollo del territorio y de la población civil“.

Las operaciones en contra de los grupos ilegales en el Cauca son sostenidas por las Fuerzas Militares. Se espera que en las próximas horas entreguen mayores detalles de los objetivos que están buscando.

“Esto permitirá llevar a cabo los diferentes planes, proyectos y programas del gobierno nacional en esta zona del departamento, buscando el desarrollo del territorio y de la población civil. De manera conjunta con la @FuerzaAereaCol y en coordinación con la @PoliciaColombia, las operaciones sostenidas se realizan para debilitar y afectar las estructuras criminales que atentan contra la tranquilidad de las comunidades en la región", señalaron.

Operaciones militares en el Cauca. | Foto: COLPRENSA

La comunidad del Cauca tiene temor por los constantes ataques que este grupo al margen de la ley ha perpetrado contra la fuerza pública, pero que también los ha afectado a ellos por el nivel de violencia.