Gobernación del Valle defiende compra de ventiladores durante la pandemia: “no hubo pérdida de recursos”

La Gobernación del Valle señaló que no hubo detrimento patrimonial en el proceso contractual para la compra de 300 ventiladores mecánicos durante la emergencia por la covid-19, que fue incumplido por la firma contratista en 2020.

Así se concluyó en el debate de control político convocado por la Asamblea Departamental, que en sesión plenaria escuchó a la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, sobre el contrato a través del cual se recibieron 49 equipos de los 300 comprados.

“La Secretaría Departamental de Salud actuó de acuerdo a las normas en el siniestro de una póliza para recuperar unos recursos y no hay pérdida de dinero de los vallecaucanos, se recibieron 49 ventiladores del prestador, no se liquidó el contrato buscando la entrega de los mismos y se obtuvo el resto ventiladores que necesitaba el departamento del Ministerio de Salud y de la Unidad de Gestión de Riesgo, hasta el tope de lo que era posible poner a funcionar. Hemos hecho todos los esfuerzos por hacer desde el punto jurídico las diligencias que había que hacer, las decisiones se tomaron en conjunto con la Gobernación del Valle y hoy lo que mostramos es que no hay pérdida de recursos y que los ventiladores con las UCI que se pudieron abrir, se recibieron”, indicó la funcionaria.

Recordó que en su momento el Valle se pasó de tener 808 camas UCI a 1.191. “durante la pandemia se revisó la capacidad de expansión de UCI en el departamento, el tope eran 400 UCI más, hicimos unos esfuerzos muy importantes con las clínicas privadas, nada se hubiese hecho con llenar el almacén de la Gobernación del Valle con nuevos ventiladores si no había Unidades de Cuidados Intensivos. Las UCI no son los ventiladores y la gente no se murió no porque no hubiera un ventilador, porque no había Unidad de Cuidado Intensivo que implica todos equipos y talento humano que se requiere, y no era posible expandir”.

El diputado Manuel Torres, citante al debate de control político, dijo que “hoy quedó demostrado que no hubo detrimento patrimonial, que no se perdió un centavo de los impuestos de los vallecaucanos, la doctora María Cristina Lesmes hizo absoluta claridad sobre la famosa contratación de 300 ventiladores, que en realidad no se hizo porque el contratista incumplió, y como incumplió se hicieron efectiva las pólizas y en el momento las aseguradoras devolvieron todo el dinero a las arcas del departamento, entonces estamos tranquilos y satisfechos”.

Entre tanto, el diputado Farid Larrahondo, comentó que “como Asamblea del Valle del Cauca no somos coadministramos, simplemente hacemos control político, estamos viendo que la secretaria Lesmes presenta los documentos, que ellos contratan, el contratante queda mal, entonces demandan y ya la Fiscalía es la que determina cuál es el paso a seguir, pero realmente aquí no hubo detrimento patrimonial”, reiteró.

Desde la Gobernación del Valle se interpusieron las acciones legales pertinentes en contra del contratista, precisó la secretaria María Cristina Lesmes, al señalar que “entramos en un trabajo de búsqueda y están documentadas las denuncias que nosotros hicimos, nos demoramos un tiempo recolectando los elementos probatorios que necesitábamos y se entregó a la Fiscalía. Nosotros no conseguimos recursos adicionales, recuperamos lo que se tenía y a las aseguradoras les corresponde hacer el recobro al contratista. No hay detrimento patrimonial, hubo una decisión jurídica sobre la vía a tomar, había muchas posibilidades de decisión y se tomó esa, y tenemos un acompañamiento de Rentas del departamento buscando los recursos del contratista y por eso tenemos un embargo que no hemos devuelto”.