Gustavo Petro, mucho verso y poca obra: este es el duro reclamo de los líderes del Chocó al presidente que les prometió de todo y hoy no hay nada

En Chocó, dicen diferentes líderes, ya no hay más espacio para la indignación. Las promesas incumplidas del Gobierno del presidente Gustavo Petro rebosaron la copa de la paciencia. El mandatario, que les aseguró que durante su administración este departamento tendría un cambio considerable en infraestructura y calidad de vida, hoy no aparece, denuncian voceros de diferentes movimientos cívicos. “Por acá estuvo en campaña, pero ahora no ha vuelto”, manifiestan.

El presidente, con retórica, trató de trasladar la carga de responsabilidades a sus ministros en un consejo televisado. “¿Qué es esto?, ¿por qué me tienen a Chocó así de abandonado, si fue el 80 por ciento de la gente más pobre de Colombia la que votó por nosotros? Yo no resisto un gabinete así, traicionando al presidente todo el tiempo, no puedo seguir así”, dijo, y aunque en redes sociales recibió aplausos por “acordarse de un departamento olvidado”, los líderes chocoanos no creen mucho en esas declaraciones públicas. “Valoramos que nos tenga presentes en sus discursos, pero valoraríamos más si esas palabras se materializan”, señalan voces críticas en Quibdó.

Una de las principales promesas incumplidas es la intervención de la vía Quibdó-Medellín. El 18 de enero de 2024, cuando una avalancha les quitó la vida a 33 personas, el presidente viajó hasta ese lugar y allí les dijo a los chocoanos: “Todo el Gobierno estará en reunión con los alcaldes del Chocó y con la gobernadora (Nubia Carolina Córdoba) para mirar los aspectos de la vía y otros propios del departamento más pobre de Colombia”.

Ese mismo día se comprometió a terminar la carretera. Hoy, en ese corredor solo está la memoria de las decenas de personas que han muerto. En infraestructura no hay ningún avance. Manuel Felipe Blandón, asesor del Comité Cívico del Chocó, aseguró que el proceso de viabilización de proyectos en el Ministerio del Deporte y otras dependencias nacionales está plagado de demoras y decisiones políticas que perjudican a la región.

Así está hoy la cancha de Nóvita que el Gobierno nacional prometió intervenir y mejorar a principios de 2024. | Foto: suministradas a semana api

Según Blandón, desde enero de 2024 seis proyectos deportivos radicados por el Comité se mantienen frenados por trabas administrativas y falta de voluntad política. “Nosotros teníamos la viabilidad en enero y había plata, pero congelaron los recursos. Nos dijeron claramente que la prioridad era para regiones como el Caribe, no para el Chocó. En una reunión en el ministerio, el propio secretario general confirmó que sí había recursos, pero no supieron explicar por qué no se destinaron para el Chocó”, afirmó Blandón.

El asesor relató que la ministra de Deporte de ese entonces, Luz Cristina López, otorgó un plazo de dos meses a su equipo para destrabar los proyectos, pero los compromisos no se cumplieron. Además, cuestionó el reciente anuncio del Departamento Nacional de Planeación (DNP) sobre un pacto por el Chocó, el cual contempla 6,2 billones de pesos en inversiones a diez años, cifra que, según Blandón, es insuficiente y postergará la solución de las necesidades más urgentes.

“Ese pacto es una burla, peor que los acuerdos del paro. Están hablando de 6,2 billones a diez años; este Gobierno no va a ejecutar nada porque no hay plata. Es un compromiso trasladado al siguiente Gobierno. Lo que tenían que decir es cuánto de esos recursos se invertirán en esta administración, y no lo hacen”, explicó.

Blandón destacó que, aunque en los acuerdos del paro cívico se priorizaron obras como la vía Quibdó-Medellín, el hospital de Condoto, infraestructura educativa y el saneamiento del hospital San Francisco, la ejecución avanza a paso lento o está detenida. “Se hizo un plan de choque con el Gobierno nacional para destrabar estos cuellos de botella, pero no ha pasado nada”, advirtió.

El presidente, Gustavo Petro, es cuestionado en Chocó. | Foto: Tomado del Consejo de Ministros.

Sobre la socialización del pacto por el Chocó, el asesor señaló que se realizó en la Biblioteca Arnoldo Palacios de Quibdó, con poca asistencia ciudadana, y enfatizó que el pacto es un acuerdo institucional entre el DNP y la Gobernación, desligado de los compromisos del paro cívico que recogen las mayores necesidades del departamento.

“El pacto por el Chocó es una estrategia distinta a los acuerdos del paro, es un ejercicio entre los proyectos priorizados por el Gobierno nacional y la Gobernación en su plan de desarrollo, pero está desconectado de las demandas históricas del pueblo chocoano”, concluyó Blandón.

Por su parte, la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, señaló que “la insistencia en proponer los proyectos, las políticas y las inversiones que está necesitando con más urgencia el Chocó ha sido una tarea desgastante y hasta ahora difícil a la hora de entregar resultados a la gente. Estamos trabajando a pulmón. Todavía podemos ejecutar el pacto y las muchas propuestas de inversión que hemos planteado para la transformación del Chocó. Debemos trabajar juntos, resolver y ejecutar”.

El presidente del Partido Colombia Renaciente, Jhon Arley Murillo, también le reprochó al mandatario nacional. “Esta pantomima del presidente es un irrespeto para con el Chocó. Acusar ahora a su propio gabinete (que cambia cada seis meses) de por qué el Chocó está así, cuando él es el principal responsable. Nunca se preocupó por la ejecución ni por gerenciar su Gobierno. Se embelesó y dedicó únicamente a las reformas en el Congreso, a polarizar el país y dejó tiradas a las regiones (principalmente a las que votaron por él). Deje de ser hipócrita, usted es el principal responsable”.