Hombre brutalmente agredido en Candelaria, Valle, está en una UCI; el ataque estaría relacionado con tráfico de drogas

Una violenta acción quedó grabada y se registró en una vía principal del municipio de Candelaria (Valle del Cauca), donde un grupo de jóvenes golpearon brutalmente a otro, a quien además le propinaron varias puñaladas y también le dispararon provocándole la muerte.

El video muestra a la víctima en el suelo; vestía un jean, una camiseta blanca y zapatillas. Posteriormente, se ve cómo seis hombres lo agreden físicamente, unos lo patean, mientras que otro le propina varias puñaladas y otro individuo le dispara.

Los comentarios de rechazo hacia la situación no se hicieron esperar. “Esto no debe ocurrir, pues ser desalmado va en contravía a la vida, fenómeno donde participan jóvenes no ayuda a la paz total, hacia la paz completa de verdad, con justicia social. Falta educación humanista y resolver las causas estructurales del conflicto social y armado interno”; “este tipo de situaciones no deberían presentarse. No imagino el sufrimiento de la familia”; “las autoridades deben investigar y dar con la captura de los responsables”. Han sido algunos de los comentarios.

Según información preliminar, la víctima fue identificada como Maicol Estiven Manzano, de 23 años de edad. Asimismo, el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, brigadier general José Daniel Gualdrón Moreno, dijo que los victimarios están plenamente identificados.

“Estas personas que fueron grabadas y que generaron este homicidio, una de ellas fue capturada (la que utilizó el arma blanca) y aquellas que estaban con armas de fuego fueron plenamente identificadas, están dentro de una estructura delincuencial que ya se priorizó para poderles dar captura en las próximas horas de acuerdo a los videos, más los testimonios; estos jóvenes van a tener que responder por este homicidio”, dijo Gualdrón.

El comandante también sostuvo que manejan varias hipótesis sobre este hecho: “una es sobre intolerancia y el otro tema es de tráfico de estupefacientes que está en esa zona, de los cuales se tiene información, incluso, algunos de estos jóvenes ya había sido capturados por este delito”, declaró.

El año 2022 fue el más seguro en Cali en los últimos 30 años

Las autoridades presentaron el balance de seguridad en la ciudad de Cali durante 2022. Al respecto, indicaron que hubo 33 días sin homicidios, 6.753 personas capturadas y 74 estructuras delincuenciales desarticuladas.

“Cerramos el año 2022 con menos de 1.000 homicidios que fue la meta que nos propusimos diferentes autoridades en el Distrito, en total se presentaron 982 que ojalá fueran cero, pero venimos con una ciudad azotada un poco por la violencia. Por eso hacemos un gran esfuerzo por cada año reducir la muerte violenta, enfocándonos en nuestros jóvenes, en las madres cabeza de familia y en los adultos de la tercera edad”, dijo en rueda de prensa el secretario de Seguridad y Justicia, Jimmy Dranguet Rodríguez.

El funcionario aseguró que hubo una reducción del 20% en muertes violentas. “Ese es el balance con el que cerramos el año 2022, lo que nos convierte el año menos violento de los últimos 35 años”, aseveró.

Dijo que este resultado se logró con tres trabajos. Primero, uno de control; mejoraron la presencia de Policía, Ejército, Fiscalía y todos los cuerpos de investigación en la ciudad. Asimismo, microfocalizaron el ejercicio de autoridad, haciendo control de la ciudadanía en las diferentes actividades que podían provocar muertes violentas.

“También un gran trabajo de prevención del delito, trabajamos con nuestros jóvenes entre los 14 y los 28 años en los barrios, en las comunas menos favorecidas, sacándolos de esos entornos inseguros que los han convertido durante años en víctimas y victimarios de la muerte violenta. Interrumpimos la comisión del delito gracias a la mejora de nuestra capacidad de investigación utilizando la tecnología y todos los seguimientos; logramos desarticular cerca de 80 grupos delincuenciales y mejoramos nuestro nivel de esclarecimiento”, mencionó Dranguet.

Dijo que aquellos delitos que generaron escozor en la sociedad caleña durante el año 2022, “fueron esclarecidos y ahí fue muy importante nuestra bolsa de recompensa que permitió que salieran fuentes humanas que nos revelaran información importante para capturar y judicializar a los responsables de estos delitos, principalmente por homicidio”.

Esos tres elementos permitieron a las autoridades tener una ciudad más segura, estrategia con la que continuarán este 2023 para seguir profundizando en la reducción de la muerte violenta.