Cali

Ideam advierte fuertes lluvias en Cali este 27 de marzo: así estará el clima

Habrá variabilidad climática.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
27 de marzo de 2026, 7:20 a. m.
Clima en Cali, según el Ideam.
Clima en Cali, según el Ideam. Foto: Jorge Orozco / El País

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer que Cali tendrá este viernes, 27 de marzo, una jornada con lluvias, alta nubosidad y condiciones atmosféricas variables.

“Durante la jornada se estima cielo mayormente nublado con probables lluvias entre moderadas y fuertes. Probables tormentas eléctricas sectorizadas”, detalló la entidad. De igual manera, señalaron que la temperatura alcanzaría hasta los 28 grados centígrados.

Postúlese: abren convocatoria para otorgar 500 becas internacionales en Cali

Asimismo, indicó que “se prevé que persistan los sistemas de baja presión y la zona de inestabilidad asociada a la vaguada monzónica”, factores que favorecen la formación de nubosidad y lluvias intensas en regiones como la Andina y el Pacífico colombiano.

La entidad precisó que el ingreso de humedad desde la Amazonía incrementa las probabilidades de lluvias en todo el suroccidente de Colombia, incluyendo Cali.

Cali

Postúlese: abren convocatoria para otorgar 500 becas internacionales en Cali

Cali

30 vendedores informales de la Terminal de Transportes ahora son ‘Cuidadores del Espacio’: la Alcaldía de Cali los capacitó

Cali

Crisis sanitaria en el Valle del Cauca, escasez de vacunas enciende las alarmas: solicitan ayuda al Gobierno

Cali

No caiga en multas: importante cambio vial en el sector de Pance

Cali

Nueva masacre en Cauca: tres cuerpos fueron incinerados dentro de un carro

Vehículos

Radiografía de los piques ilegales en Cali: así funcionan las redes de carreras clandestinas

Cali

Alcaldía de Cali atiende emergencia humanitaria por incendio en Los Lagos: anunció subsidio de vivienda

Vehículos

Pico y placa en Cali para este viernes 27 de marzo: revise la rotación para evitar multas e inmovilizaciones

Turismo

Escapadas cortas en Cali: cinco humedales que todo amante de la naturaleza debería conocer este 2026