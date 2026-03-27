El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer que Cali tendrá este viernes, 27 de marzo, una jornada con lluvias, alta nubosidad y condiciones atmosféricas variables.
“Durante la jornada se estima cielo mayormente nublado con probables lluvias entre moderadas y fuertes. Probables tormentas eléctricas sectorizadas”, detalló la entidad. De igual manera, señalaron que la temperatura alcanzaría hasta los 28 grados centígrados.
Asimismo, indicó que “se prevé que persistan los sistemas de baja presión y la zona de inestabilidad asociada a la vaguada monzónica”, factores que favorecen la formación de nubosidad y lluvias intensas en regiones como la Andina y el Pacífico colombiano.
La entidad precisó que el ingreso de humedad desde la Amazonía incrementa las probabilidades de lluvias en todo el suroccidente de Colombia, incluyendo Cali.