El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer que Cali tendrá este viernes, 27 de marzo, una jornada con lluvias, alta nubosidad y condiciones atmosféricas variables.

“Durante la jornada se estima cielo mayormente nublado con probables lluvias entre moderadas y fuertes. Probables tormentas eléctricas sectorizadas”, detalló la entidad. De igual manera, señalaron que la temperatura alcanzaría hasta los 28 grados centígrados.

Postúlese: abren convocatoria para otorgar 500 becas internacionales en Cali

Asimismo, indicó que “se prevé que persistan los sistemas de baja presión y la zona de inestabilidad asociada a la vaguada monzónica”, factores que favorecen la formación de nubosidad y lluvias intensas en regiones como la Andina y el Pacífico colombiano.

La entidad precisó que el ingreso de humedad desde la Amazonía incrementa las probabilidades de lluvias en todo el suroccidente de Colombia, incluyendo Cali.