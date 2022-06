Indignante: Médicos de la IPS Amisalud en Cali denuncian que no les pagan hace tres meses

Una grave denuncia sobre la difícil situación que estarían afrontando los médicos de la IPS Amisalud, con sedes en Cali y Jamundí (Valle), se conoció en las últimas horas. Al parecer, esta institución de salud estaría pagando salarios cada tres meses.

El doctor, quien quiso omitir su nombre por seguridad, le contó a SEMANA que son más de 32 médicos generales y especialistas los que están sufriendo esta condición laboral, la cual se viene presentando desde hace dos años. Sin embargo, desde noviembre del año pasado, presuntamente, se han venido retrasando aún más con los pagos.

“Esta situación aquí en la IPS nos tiene súper mal. Ellos ven pacientes de las EPS Sura, Salud Total, Coosalud y Famisanar. Desde que entré, siempre ha sido la promesa que las cosas van a mejorar, que nos van a nivelar los sueldos, pero eso nunca ha pasado”, dijo y además reveló que el personal de salud está contratado, aparentemente, por prestación de servicios, mientras que el administrativo tiene contratos a término fijo.

El denunciante también indica que al personal administrativo les estarían abonando el sueldo por partes cada 15 días. “Ni siquiera han sido capaces de darnos un mejor contrato; no tenemos derecho a prima de servicios y tampoco a vacaciones pagas. Pero lo único que estamos pidiendo es que nos paguen cumplido a todos”, manifestó.

Igualmente, reveló que supuestamente las personas que se han atrevido a reclamar han sido despedidas, como es el caso de un colega, a quien el pasado viernes, 24 de junio, protestó diciendo que si no recibía pago, ese día no laboraría.

“El doctor le dijo a las auxiliares el día jueves y a la coordinadora médica: ‘si no me pagan, el viernes no trabajo. Efectivamente, nunca nos llegó el pago, entonces canceló su agenda y lo despidieron”, contó.

Una situación similar le ocurrió a una auxiliar de barra (personal que agenda citas médicas y están en el área de recepción). “Ella envió un mensaje a un grupo de WhatsApp, en el cual pedía que le dijeran la fecha de pago, que tenía muchas necesidades, pero que de todas maneras estaba cumpliendo con el horario. Esto le costó el puesto porque la señora Martha Hurtado, una de las dueñas de la IPS Amisalud, le pidió la carta de renuncia, por el simple hecho de haber escrito ese mensaje”.

Aunque ahí no termina todo; una de las situaciones más indignantes la vivió una médica de la IPS, quien trabajó horas de más para poder recuperarse económicamente por unos días en los que se tuvo que ausentar. “Las horas que trabajó no se las quisieron pagar, le dijeron que ella no podía hacer eso, pero sí la dejaron laborar. Le quedaron debiendo aproximadamente 1.400.000 pesos, nunca se los pagaron y ella renunció”, dijo la fuente anónima.

SEMANA intentó comunicarse con Martha Hurtado y Olga Hurtado, al parecer, hermanas y propietarias de la IPS Amisalud; únicamente atendió el llamado Olga, quien aseguró que los pagos están al día.

“Nosotros pagamos del 1 al 30 de cada mes. Mañana es 30 y afortunadamente una de las EPS que no nos ha pagado, mañana lo hace. Por lo tanto, se harán los pagos de algunos médicos que faltan. Coosalud y Salud Total son las EPS que no han pagado, repito, mañana hacen ese pago y nosotros terminamos de cancelar los sueldos que faltan”, aseguró Olga Hurtado, quien afirmó que no deben sueldos de más de tres meses.

Sin embargo, el médico que hace la denuncia, insiste en que dicha información es falsa. “De esas señoras depende el pago, son las únicas que conocemos que lideran esta situación. La señora Martha ha sido la más arbitraria, grita a la gente y la despide”.

Aunque les han informado que los pagos se realizarán, el médico asegura que el panorama es complicado, ya que le deben la prima de servicios al personal administrativo y los sueldos del mes de junio. “Van a priorizar esos pagos, pero el recurso humano más importante que son los médicos, no nos han pagado ni abril, mayo y mucho menos, junio”, dijo.

Finalmente, comentó que muchos han renunciado, sin embargo, otros continúan por la flexibilidad de horarios. “De alguna manera podemos manejar nuestro tiempo al ser un contrato de prestación de servicios. Lo único que pedimos es que nos paguen todo lo que nos deben”, concluyó.