La grave situación que atendía el general Juan Oduber Rendón mientras Petro lo increpaba en público: “Me tiene que escuchar, soy su comandante”

El presidente, Gustavo Petro, increpó al general Juan Oduber Rendón Pérez, comandante de la Tercera Brigada del Ejército, en medio de un discurso, en esta oportunidad en Cali.

“¿De dónde los grupos armados se financian? Básicamente, del oro que se volvió mejor negocio que la cocaína. Entonces, entre oro y cocaína tenemos la financiación de lo que está matando a los colombianos cada vez más", pronunciaba Petro.

“Usted me tiene que escuchar, ¿me entiende?”: Petro vivió tenso momento con un general de la Fuerza Pública en evento público

“Sicariato es la mayor causa de mortalidad violenta, de homicidio, y el sicariato es, sí, general, pero usted me tiene que escuchar. ¿Me entiende? Porque yo soy su comandante. Y no le estoy diciendo a usted, sino que tome nota de lo que digo, porque hay que hacer un plan. El tema, entonces, del oro y de la ausencia de corrupción, y esto tiene que ver con la Agencia Nacional Minera, es fundamental, no lo único. Porque la mafia se tomó el oro de Colombia", prosiguió.

Estas son las imágenes del momento:

Una de las personas que salió en defensa del general Juan Oduber Rendón Pérez fue Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca, quien dijo que el oficial sí estaba escuchando a Petro, pero por unos segundos recibió una llamada.

Según explicó, el general estaba atendiendo una llamada de coordinación para evacuar a un soldado herido en Jamundí, una de las zonas más complejas en términos de orden público y que, gracias al oficial, según la gobernadora, se ha ido recuperando.

“Pues mire, del general Rendón tengo que dar las mejores referencias, ha sido una persona que lleva casi dos años o más de dos años con nosotros como comandante de la Tercera Brigada y pues él ha sido fundamental para que el Ejército vaya recuperando el control territorial de Jamundí y pues precisamente hace más o menos tres, cuatro meses se viene realizando una operación en la zona alta de Jamundí, que no es fácil; precisamente hace dos días los atacaron la Jaime Martínez, la disidencia, los atacó 15 drones en donde ellos estaban en Ampudia, donde estaba el Ejército”, explicó, inicialmente.

“Ahí salió herido un soldado al que se le incrustó una esquirla en la zona lumbar y precisamente en el día de ayer estaban evacuando al soldado, que no era fácil evacuarlo porque era de la zona alta de Jamundí. Allí ellos tienen antidrones, repelieron muchos, pero, pues por supuesto, 15 drones no fue tan fácil y no pudieron repelerlos todos, pero siguen en las operaciones, no han bajado de la zona alta”, agregó, en diálogo con Blu Radio.

“Está en las operaciones, precisamente recuperando el control territorial de Jamundí. Cuando nosotros llegamos, ya había un fortalecimiento de las disidencias Jaime Martínez en la zona rural de Jamundí; prácticamente el control territorial estaba tomado por las disidencias, allá no entraba el Ejército, no entraba la Policía, es decir, no había ningún control territorial institucional. Y por supuesto estaba tan fortalecido que hay problemas también con la comunidad, porque instrumentalizan en muchas ocasiones a la comunidad para asonadas, para que no dejen entrar al Ejército o para que saquen al Ejército”, agregó.

“Toda esta recuperación del territorio se ha venido haciendo hace más o menos dos años que nosotros entramos y precisamente estamos intentando poner el batallón de alta montaña en Jamundí, que existía anteriormente, pero que lo quitaron y eso, pues por supuesto, le dio más herramientas a las disidencias para ejercer ese control territorial”, agregó.

Según dijo, el Gobierno de turno lo quitó alegando la paz, pero no fue así. “Hace varios años, como en 2017, 2018 más o menos, pues porque se estaba pensando que iba a haber el proceso de paz y que ya no iba a haber disidencia, no iba a haber, pues, las Farc y que entonces eso iba a ser un territorio de paz, pero, pues, eso lo aprovecharon las disidencias para entrar”, agregó Toro.

“Luego, pues, por supuesto, con la política de paz total, pues se fortalecieron mucho más y eso hizo que ellos prácticamente tuvieran todo el control. Entonces, esta incursión del Ejército en la zona rural de Jamundí ha hecho que haya enfrentamientos y que, por supuesto, haya este tipo de eventos tan dolorosos para la fuerza pública”, agregó la gobernadora del Valle del Cauca.

La gobernadora anunció que ya compraron un lote, se lo entregaron al Ejército y volverán a hacer un batallón en Jamundí. “Ya compramos el lote, ya se lo entregamos al Ejército, tenemos para hacer el batallón, ya tenemos los recursos, pero, pues, por supuesto están tratando de lograr estar en las zonas más altas para que no haya problemas cuando se vaya a construir el batallón”.