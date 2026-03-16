En los últimos años, la administración de Alejandro Eder ha impulsado distintas medidas para reorganizar el tránsito y fortalecer la seguridad vial. Entre ellas se encuentran ajustes en la sincronización de semáforos, presencia de agentes de tránsito en puntos críticos y cambios operativos en los horarios de regulación vehicular.

Avanza ampliación de la vía Cali-Jamundí con obras que buscan mejorar la movilidad de miles de conductores

La Secretaría de Movilidad de Cali informó que la estrategia conocida como “Ola Verde” continúa consolidándose en la ciudad, con resultados orientados a mejorar la fluidez vehicular y aumentar la seguridad para peatones en diferentes corredores viales. Según la entidad, el equipo de guardas de tránsito ha desplegó operativos durante las últimas semanas en varios sectores con el objetivo de mantener el flujo ordenado de vehículos y proteger a los actores más vulnerables de la vía.

La Secretaría de Movilidad de Cali está implementando el ‘Plan Ola Verde’ en los principales corredores viales de la ciudad. Foto: José Luis Guzmán/ El País

De acuerdo con la información oficial, esta estrategia busca facilitar el tránsito en zonas con alta circulación vehicular, mediante la regulación directa de agentes de movilidad y la optimización del funcionamiento de la red semafórica. La iniciativa forma parte de un proceso más amplio de modernización del sistema de control del tráfico en la capital del Valle del Cauca.

Las autoridades locales señalan que el impacto de la ‘Ola Verde’ no solo se refleja en una mayor fluidez para los conductores, sino también en la seguridad de quienes se movilizan a pie. Según el reporte institucional, la coordinación del tránsito y la presencia de guardas permiten mejorar los cruces peatonales y disminuir los riesgos en intersecciones con alto flujo vehicular.

Toman decisión sobre parrillero en moto en Cali: estos son los únicos casos en los que sí puede llevar acompañante en 2026

Movilidad en Cali con la ‘Ola Verde’

Alex Zuluaga, gestor operativo de la Secretaría de Movilidad, entregó un balance muy positivo desde Ciudad Jardín, donde el equipo reguló el tráfico desde las 11:00 a.m. hasta las 5:00 p.m., durante el sábado 14 del presente mes, adicionalmente explicó 4 puntos clave en la estrategia:

Por instrucción del alcalde Alejandro Eder, la ‘Ola Verde’ se está implementando en puntos críticos, de lunes a viernes.

se está implementando en puntos críticos, de lunes a viernes. La expansión a los sábados fue solicitada por la misma ciudadanía, debido al éxito de la medida y a la falta de ‘pico y placa’ en ese día.

en ese día. Se ha logrado disminuir el tiempo de desplazamiento a la mitad, para quienes se dirigen a sus lugares de trabajo o universidades en algunos puntos de la ciudad.

La recepción ha sido tan positiva, que los mismos ciudadanos pitan desde sus vehículos para felicitar a los agentes por su labor.

La Secretaría de Movilidad de Cali está implementando este lunes, 9 de febrero de 2026, el ‘Plan Ola Verde’ en los principales corredores viales. Foto: José Luis Guzmán/ El País

La implementación de la “Ola Verde” también se complementa con acciones de monitoreo permanente del tráfico. La Secretaría de Movilidad ha señalado que se realizan evaluaciones constantes para ajustar la operación según el comportamiento de los vehículos y las condiciones de cada corredor vial.