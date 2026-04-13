La otra versión del ingreso de un joven con machete al HUV en Cali: supuesta negligencia médica, pérdida de un bebé e intento de suicidio

Poco a poco se empiezan a conocer nuevos detalles del llamativo hecho que sacudió el Hospital Universitario del Valle, uno de los más importantes de Cali y el suroccidente de Colombia, la semana pasada cuando un joven ingresó a la sala de urgencias con un machete.

Horas después de ese hecho, se hizo pública una versión que señalaba al joven como el presunto agresor de una mujer; sin embargo, este fin de semana, la familia del implicado salió a aclarar lo sucedido.

Sala de urgencias Hospital Universitario del Valle Foto: Aymer Andrés Álvarez

De acuerdo con la versión de los familiares, el joven no quería atentar contra ninguna mujer, sino que estaba reclamando atención oportuna para su pareja sentimental que horas antes había perdido un bebé y aún, según la denuncia, no había recibido atención médica para retirar el feto del vientre.

“El hospital se ha intentado lavar las manos, echándole la culpa y la responsabilidad a mi hermano cuando ellos han actuado de manera negligente en la atención de él. En redes sociales se dice que él iba a atacar a una mujer con una hacha y es totalmente falso”, señaló la hermana del joven.

De igual manera agregó que: “Él es un joven que junto a su pareja estaban esperando un bebé y la chica perdió su bebé el viernes a eso de las 7 de la mañana. A las 9 le dieron el traslado al hospital universitario donde no le habían brindado la atención. Ya eran horas de la noche cuando se presentó el incidente y todavía no la atendían”.

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“Ellos se desesperaron. Era el segundo bebé que perdían. No justificamos los hechos, pero simplemente es un padre, un joven que no supo gestionar sus emociones del momento por todo lo que estaba pasando”, añadió la hermana.

Aseguró que en ningún momento les ofrecieron ayuda psicológica o de trabajo social. “Cosa que llevó a que mi hermano colapsara por todo lo que pasó exigiendo que le atendieran o que le dieran un traslado porque ya llevaban muchísimas horas ahí y no les habían dado ninguna atención de ningún tipo. Él se alteró”.

La familiar manifestó que, tras los hechos, “No pudo con la presión de todo lo que estaba pasando y esto lo llevó a tomar la trágica decisión de quitarse la vida. Él no aguantó la presión de todo lo que estaba pasando y que no atendieran a su mujer. Nosotros vamos a llegar hasta la última instancia que se pueda, tanto con el hospital, por negligente, como con todos estos medios y personas que difundieron”.

Por ahora, se desconoce el estado de salud del joven. No obstante, versiones sin verificar señalan que tendría un cuadro complejo de muerte cerebral. Hasta el momento, el hospital no se ha pronunciado sobre estas nuevas denuncias.