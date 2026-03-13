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¿La vía fantasma del Valle? La Avenida Bicentenario está terminada, pero nadie puede entrar: esta sería la razón

Tras un poco más de dos años de construcción, la vía está finalizada, pero en la fase final para poder ser transitada.

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Redacción Semana
13 de marzo de 2026, 9:35 p. m.
La avenida pretende mejorar la conectividad entre Cali y Jamundí
La avenida pretende mejorar la conectividad entre Cali y Jamundí Foto: Tomada de Rutas del Valle

La prolongación de la avenida Ciudad de Cali —o avenida Bicentenario— ya finalizó tras años de obras en la malla vial. Sin embargo, este corredor aún no puede ser transitado por los cientos de conductores que se movilizan por el sector.

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La concesionaria Rutas del Valle notificó esta semana que, pese a que la vía está físicamente terminada, el proyecto se encuentra en su fase final, a la espera de las revisiones de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para que las personas empiecen a circular por la zona, pues esta pretende mejorar la conectividad en el sur del país.

Por lo anterior, hasta la fecha está prohibido el tránsito de vehículos y peatones por la vía. La ANI está adelantando las labores correspondientes para verificar que la avenida cumpla con los estándares de seguridad.

Una vez esta vía reciba el visto bueno y sea habilitada, conectará el sur de Cali con Jamundí a través de 15 kilómetros de carretera, en los que se extienden tres puentes vehiculares y varias glorietas para mejorar el flujo en el Valle del Cauca.

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La concesionaria Rutas del Valle detalló que los semáforos instalados a lo largo del corredor aún no están funcionando, otra razón por la que no se ha habilitado para el tránsito. También pueden faltar detalles de señalización que únicamente se instalan cuando la vía empieza a operar.

La construcción de la avenida Bicentenario —que hace parte de la Unidad Funcional 3 del proyecto Malla Vial del Valle del Cauca— inició en octubre de 2023. Para febrero de este año las obras culminaron y el proyecto entró en la etapa de revisión final.

El proyecto en mención contempla la intervención de cientos de kilómetros que buscan conectar el Pacífico colombiano con el centro y el sur del país.

La inversión estimada de la avenida Bicentenario, junto con el resto de la Nueva Malla Vial del Valle del Cauca, es de aproximadamente 1,22 billones de pesos. El presupuesto hace parte de un contrato de concesión a Rutas del Valle por un valor total de 2,4 billones de pesos, el cual incluye la construcción, rehabilitación y mantenimiento de 310 km de vías en los accesos Cali - Palmira.