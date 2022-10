Los cortes de agua en Cali para este martes 18 de octubre

Empresas Municipales de Cali (Emcali) informó que este martes 18 de octubre estará realizando algunas reparaciones para mejorar las redes de acueducto y energía de la ciudad.

En ese sentido, el servicio del agua será suspendido “por optimización de la red” en el barrio Las Américas (carreras 11 a 13 entre calles 34 a 46), de 9:00 a.m. a 9:00 p.m.

De otro lado, el servicio de energía estará suspendido “por instalación de cable ecológico” en los barrios Tequendama (carrera 46 a 47 entre calles 8b a 9), de 8:00 a.m. a 12 del mediodía; Alameda (carrera 24 entre calles 5a a 7a), de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.; Guadalupe (carrera 56 entre calles 1a a 2 oeste) y Cristóbal Colón (carrera 39 entre calles 13 a 15). Sobre estos dos últimos sectores, la entidad no dio a conocer el horario de las afectaciones.

Esta información fue compartida por Emcali en sus canales oficiales:

La empresa prestadora de servicios públicos tiene a disposición de sus usuarios líneas de atención de servicio al cliente las 24 horas del día. Se puede llamar a la línea 177 o al 6025240177.

“En la opción 1, obtendrá información acerca de su factura; en la 2, sobre servicios de telecomunicaciones; en la 3, podrá reportar fallas de telecomunicaciones; en cuanto a servicios de acueducto y alcantarillado, en la 4; en la 5, servicios de energía; en la 6, novedades en el sistema de alumbrado público; en la 7, programación de citas para administradores de unidades residenciales, constructoras y grandes clientes”, indicó Emcali.

Sigue el problema del Soat

La Secretaría de Movilidad de Cali se pronunció sobre el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat), luego de una movilización pacífica que se llevó a cabo la semana pasada en diferentes ciudades del país.

La capital del Valle no fue la excepción en esta manifestación y dentro de las reclamaciones de los motociclistas se hizo hincapié en las dificultades que para conseguir la póliza.

Al respecto, William Vallejo, secretario de Movilidad de Cali, dijo que tal y como lo dio a conocer el Ministerio de Transporte, el Gobierno nacional está trabajando para darle una pronta solución a la problemática.

“Lo que ha manifestado el Ministro, es que el Gobierno nacional va a trabajar para darle una pronta solución al tema del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito; tanto en la adquisición del mismo como en el valor que tiene la póliza”, dijo Vallejo.

Adicional a eso, indicó que desde el Ministerio de Transporte no han recibido alguna determinación para no hacer el requerimiento de este documento. “No lo hemos recibido, o en el comunicado de prensa que fue dado a conocer por el Ministerio no hay ningún tipo de determinación en cuanto a suspensión en el requerimiento del Soat”, aseguró.

Aunque muchos caleños se han quejado sobre la dificultad que existe para adquirir el seguro, el funcionario aseveró que hay puntos habilitados para la venta, los cuales pueden ser consultados a diario en las redes sociales de la Secretaría de Movilidad de Cali.

“Tenemos una línea habilitada (3103475862) para que los ciudadanos puedan dar a conocer cualquier problemática con la adquisición del seguro obligatorio. Por ser un documento de ley, seguirá siendo requerido”, enfatizó Vallejo.