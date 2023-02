Luto en el periodismo: fallece el editor económico del diario El País de Cali, Henry Delgado Henao

“En la tarde de este domingo la muerte nos arrebató a un colega y amigo entrañable, y a un periodista excepcional, riguroso como el que más en su oficio”, así comienza el diario El País de Cali el artículo con el que despide a su colega Henry Delgado Henao.

El emblemático editor económico del diario insigne del Valle del Cauca es descrito por sus amigos de ese periódico como un “un hacedor de noticias y de sonrisas, pese a la seriedad de las temáticas que a diario trataba”.

El editor económico, que estaba a cargo de la sección Activos, falleció de un infarto este domingo 19 de febrero. Era graduado de la Universidad Autónoma de Occidente y comenzó su carrera en la radio en Cali, en Colmundo y Caracol Radio. Luego entró a la redacción de El País.

El periodismo está de luto: falleció el periodista Henry Delgado Henao, editor económico de El País https://t.co/RKdYPWiNO9 — El País Cali 📰 (@elpaiscali) February 20, 2023

“La partida de Henry nos deja un gran vacío. Era un ser humano muy especial. Además de un gran periodista. Tuvo un amor inmenso y un gran compromiso por El País”, cuenta su directora María Elvira Domínguez.

Imagen de archivo de la redacción de El País, de Cali - Foto: El País, de Cali

El periodista era conocido por su alegría y su pasión por el oficio. “En este diario, al que había llegado hace 25 años, fue reportero, editor comercial y estuvo a cargo de la sección económica y de productos especiales. Allí consolidó una carrera reconocida por su profesionalismo y se ganó el respeto del gremio y de sus colegas”, recuerda el periódico.

En su trayecto en esa redacción, le llevo al diario muchos momentos de orgullo. Ganó el Premio Nacional de Periodismo de Analdex, el Fasecolda y el Rodrigo Lloreda Caicedo.

“Henry, además de ser un excelente periodista, sobresalió por su don de gentes. Destacado editor, exigente como el que más, odiaba los errores, pero ante todo era un líder que sabía guiar con sus consejos a sus compañeros y a su equipo. Todo un adalid del buen humor, siempre tenía un apunte con el que disipaba una mala noticia. Agradecido y detallista con sus pupilos, les solía reconocer con invitaciones sin medir el bolsillo”, recuerda el perfil en homenaje a su vida.

Instalaciones del diario El País, de Cali - Foto: El País, de Cali

Las redes sociales se llenaron de mensajes de condolencias. “Un abrazo para la redacción del periódico y para la familia de Henry”, escribió la directora de SEMANA, Vicky Dávila.

El periodismo está de luto: falleció el periodista Henry Delgado Henao, editor económico de El País. Un abrazo para la redacción del periódico y para la familia de Henry🙏 https://t.co/OuyW4dHa4h — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) February 20, 2023

“Muy triste con la muerte del colega Henry Delgado Henao. Un abrazo para la familia y para sus compañeros de El Pais de Cali, su otra familia. Gran periodista; gran tipo”, escribió el director de Caracol Radio, Gustavo Gómez.

Muy triste con la muerte del colega Henry Delgado Henao. Un abrazo para la familia y para sus compañeros de @elpaiscali, su otra familia. Gran periodista; gran tipo. pic.twitter.com/BI0gf2RDzQ — GustavoGómezCórdoba (@gusgomez1701) February 20, 2023

La Alcaldía de Cali también se pronunció.

La Alcaldía de Santiago de Cali lamenta el fallecimiento del destacado periodista y comunicador social Henry Delgado Henao y une su voz de solidaridad para con sus familiares y el gremio que tanto lo estimó. pic.twitter.com/T1KVxXmrF4 — Alcaldía de Cali (@AlcaldiaDeCali) February 20, 2023

Varios periodistas que trabajaron con él en la redacción de El País han puesto mensajes. Valentina Parada aseguró lo siguiente: “Qué dolor tan profundo la noticia de la muerte de Henry Delgado. Un maestro en todo el sentido de la palabra, con don de gente, paciente, noble y alegre. Gracias, mi Hen, por haber confiado en mí, por haber sido un jefe maravilloso, por tu paciencia, por tus enseñanzas”.

“Henry fue un periodista formado en la radio y eso le permitió ser dueño de una gran elocuencia. Esa misma facilidad para hablar la tenía para arrebatarle a la gente una sonrisa bien fuera en la mesa de editores o en cualquier momento del día. Era un editor riguroso en su oficio y un apasionado de las cifras y las estadísticas”, contó Hugo Mario Cárdenas, editor de la Unidad Investigativa de El País.

El periodista continuó hablando acerca de la vida de su colega. “Como persona era viajero, aventurero, amante de la comida y con una nobleza absoluta. Con el deseo siempre de ayudar a muchas personas no solo con una palabra de ánimo, sino con algún gesto de solidaridad cuando esa necesidad dependía de algún alivio económico. Desprendido de lo material”, dijo.

Y Paola Gómez agregó: “En la tarde de este domingo la muerte nos arrebató a un colega y amigo entrañable, y a un periodista excepcional: Henry Delgado, editor económico de El País. Gracias por tu vida y tantas enseñanzas. Cómo te vamos a extrañar”.

Que dolor recibir esta noticia: falleció Henry Delgado, uno de mis colegas más queridos y respetados del periodismo. Franco, riguroso, alegre y excelente compañero. Cuantas historias, cuantas risas, cuanto cariño. ¡Henry era un tipazo! !Me duele el alma! 😭💔 pic.twitter.com/CercLd0F4Z — Paola Otero (@PaolaOteroV) February 20, 2023

“Esta noticia me tiene con el corazón arrugado. Fue mi jefe por unos meses y me tendió la mano en un momento difícil. Atento, profesional, detallista, un gran conversador que siempre estaba de buen humor. Hasta siempre, Henricillo”, dijo Carolina Ruiz. Y “que dolor recibir esta noticia: falleció Henry Delgado, uno de mis colegas más queridos y respetados del periodismo. Franco, riguroso, alegre y excelente compañero. Cuántas historias, cuántas risas, cuánto cariño. ¡Henry era un tipazo! !Me duele el alma!”, añadió Paola Otero.