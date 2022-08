Muere un hombre tras chocar su moto contra un muro en Cali

Un accidente en moto cobró la vida de Juan Esteban Ortiz Jiménez, un joven de 26 años de edad, en Cali. En esta ocasión, falleció luego de chocar contra un muro tras perder el control de su vehículo.

Según las autoridades, el lamentable hecho se registró el pasado sábado 20 de agosto, al parecer, Ortiz Jiménez iba en camino a una reunión con sus amigos. Sin embargo, cerca a la estación del MIO Manzana del Saber, sentido sur-norte de la capital del Valle, antes de llegar al lugar siendo aproximadamente las 9:00 p.m. ocurrió la tragedia.

Aunque de inmediato fue trasladado hasta el Hospital Universitario del Valle (HUV) donde tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, su corazón dejó de latir en la sala de cirugía.

Sobre el joven, se conoció que era hincha del Deportivo Cali, además, laboraba en un negocio familiar de repuestos para vehículos, en la carrera 21 con calle 17 en el centro de la ciudad. No estaba casado, tampoco dejó hijos; pero vivía con su madre, hermanos y su abuela en la Urbanización Venezuela (comuna 20) de Cali.

Sus familiares, amigos y demás allegados lo despidieron en las últimas horas de este lunes, en el cementerio Jardines del Recuerdo, ubicado en la Avenida Guadalupe, kilómetro 3 vía a La Sirena.

Ambulancia se negó a auxiliar a un motociclista en Medellín

Hay polémica en la capital de Antioquia por la supuesta negligencia de un equipo médico que se desplazaba en una ambulancia por las calles de la avenida Regional. La escena quedó registrada en un video que se ha replicado ampliamente en las redes sociales junto a comentarios que ponen en tela de juicio la labor del personal sanitario.

En las imágenes se observa al vehículo especializado sobre la vía, mientras que un policía y varios transeúntes incitan a los ocupantes a atender a un motociclista que resultó herido en medio de un accidente de tránsito. El uniformado señala insistentemente al enfermo que estaba tirado sobre el asfalto con delicadas lesiones, con el objetivo de concentrar la atención de los socorristas.

“No se quieren bajar de la ambulancia. Toca rogarles para que asistan al señor, no quiere colaborar. El señor se chocó contra un barandal, está agonizando y los de la ambulancia no ayudan”, afirmó un hombre que registró en su celular la angustiosa situación: al policía pidiendo el auxilio y a la víctima recibiendo la ayuda de transeúntes.

Ahora bien, el automotor corresponde al Hospital San Juan de Dios del municipio de Yarumal, ubicado en la subregión del norte de Antioquia. En el momento en que ocurrieron los hechos, estaba ingresando a Medellín por la avenida Regional, en sentido norte-sur, en cercanías a la estación Madera del Metro de la ciudad.

Esa entidad respondió a las críticas por medio de su cuenta oficial de Facebook en la que lamentó el incidente y aclaró que las funciones del personal sanitario estaban enfocadas a atender a un menor de edad que estaba siendo trasladado de manera urgente a un centro hospitalario, dado que estaba en condiciones críticas.

De acuerdo con las afirmaciones, esa información fue transmitida al uniformado que los instó a descender para brindarle los primeros auxilios al conductor. Luego de exponer esos argumentos, las personas que estaban en el sitio desbloquearon el tránsito y la ambulancia pudo continuar su recorrido con el menor abordo.

“Es de aclarar que no se incurrió en omisión de socorro, ya que no teníamos las capacidades requeridas en ese momento para atender otro paciente y, ante todo, invitamos a la población a respetar y proteger la misión médica”, escribió el Hospital San Juan de Dios de Yarumal ante los duros cuestionamientos que suscitó la escena.