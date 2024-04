“No están aquí”: la grave denuncia de supuesta inoperancia del Ejército en Jamundí, mientras el sanguinario Mordisco le declara la guerra a Colombia

En medio de una escalada violenta del sanguinario Iván Mordisco contra la fuerza pública, que en menos de cinco horas entre la noche del jueves y la madrugada del viernes recibió cuatro ataques terroristas con explosivos en varias zonas del suroccidente del país, la comunidad de Jamundí, Valle, uno de los municipios más azotados y donde las Farc han montado una especie de república independiente, denuncia que el Ejército no está actuando con ferocidad contra esta estructura criminal.

Un líder del corregimiento San Antonio le contó a SEMANA que, luego de la suspensión del cese al fuego, el Ejército llegó con tropas hasta esa zona rural alta del municipio, pero solo estuvieron un día. “El Ejército quién sabe dónde está, porque aquí en San Antonio no los he visto”.

Al ser consultado sobre los operativos de patrullaje y control ampliamente difundidos por los canales oficiales del Ejército, el líder refutó: “Eso es mentira, acá no hay nadie, desde hace un mes no los veo. Ellos vinieron, estuvieron un día y se fueron”.

No obstante, líderes de la zona rural cuestionan ese “show mediático” con pocos resultados operacionales reales. “En este momento no están combatiendo en San Antonio, los tanques llegaron a Jamundí, pero de ahí no han pasado (...). Yo creo que hay un acuerdo entre el Ejército y esta gente, porque ellos (las Farc) andan por ahí frescos, tomando y conversando con la gente”.