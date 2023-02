“Cuando le dé la gana”: descomunal agarrón al aire entre Vanessa de la Torre y Gustavo Gómez por lujos de Francia Márquez

Los periodistas Gustavo Gómez y Vanessa de la Torre, integrantes de la mesa de trabajo de Caracol Radio, tuvieron un cruce al aire por cuenta de los viajes en helicóptero de la vicepresidenta Francia Márquez, quien abiertamente aceptó que los realiza a su residencia, ubicada en el lujoso sector de Dapa, en el Valle del Cauca. Durante varios momentos, cada uno dio sus argumentos y la comunicadora, como suele hacer en su espacio radial con los entrevistados que le replican, le contestó con preguntas irónicas y al final cerró la conversación dándose la razón.

La vicepresidenta Francia Márquez y a la derecha una imagen del sector de Dapa, cerca a Cali - Foto: SEMANA y API

La vicepresidenta Francia Márquez, por medio de una transmisión en Instagram, respondió a las críticas por vivir en una lujosa casa en un sector exclusivo del Valle del Cauca y sus traslados en helicóptero hacia su residencia. De acuerdo con la funcionaria, su vida y la de su familia “cambió” cuando llegó al cargo. “Decidí hablarles a los colombianos hoy a raíz de tantos comentarios malintencionados que hacen en las redes sociales. Lo primero que tengo que decir es que mi llegada a la Vicepresidencia ha cambiado mi vida. No solo la mía, sino también la de mi familia”, manifestó.

“Mi llegada a la Vicepresidencia le ha significado a mi familia muchas situaciones. Mis primas, mis hermanas y mis tías, aunque no lo crean, todavía trabajan en casas de familia. No porque yo llegué aquí, como lo piensa la gente, ya me volví millonaria”, expresó en la transmisión. Márquez argumentó que un cargo no la hace millonaria: “Al contrario, siento que mi vida se volvió más costosa. Antes podía vivir con menos recursos, ahora la mayoría de los recursos los tengo que disponer para generar condiciones de seguridad”.

Bajo ese contexto, que ha suscitado una gran controversia en el país, así fue el cruce al aire entre los comunicadores:

Gustavo Gómez: no sé para qué tiene que ir tanto (Francia Márquez) a la casa de Dapa, Vannesa.

Vanessa de la Torre: pues porque quiere, porque es su casa, porque es la casa de su familia, porque ella tiene derecho a tener casa donde quiera. O es que usted no se acuerda que cuando la gente es presidente tiene otra casa a la que va y visita. Es que ella vive sola, y tiene una casa en Dapa. Dapa es cerquitica de Cali, como a unos 15 minutos. Y ahí sí defiendo. ¿Entonces qué quiere, Gustavo, que la vicepresidenta se vaya en qué?

Gustavo Gómez: no, no, no. Que viva la mayor parte del tiempo en la casa que le da el Estado, aquí en Bogotá, que es donde se mueve todo, y que vaya de vez en cuando a su casa. Lo que pasa es que va en el Black Hawk una y otra vez como si fuera un taxi, Vanessa.

Vanessa de la Torre: es la vicepresidenta de Colombia. ¿Entonces quiere que vaya en chiva, que se vaya en bus?

Gustavo Gómez: no, no, no. Tiene que ir menos, si la casa está tan lejos, y tiene que usar recursos del Estado que tienen ese costo. Es como si el presidente, en Chía (Cundinamarca), se la pasara yendo a la casa en helicóptero. No se puede. Es por eso.

Vanessa de la Torre: a mí me parece que sí tiene que irse en helicóptero a su casa de Dapa porque es la vicepresidenta de Colombia y no puede llegar al aeropuerto de Palmaseca, que es bien lejos, coger camino, carretera. No, es la vicepresidenta de Colombia. Que se vaya en helicóptero y que se vaya a su casa cuantas veces quiera. Ella vive en Bogotá de lunes a viernes...

Gustavo Gómez: no, no, no, Vanessa, cuantas veces quiera, no. Es una funcionaria pública con dineros del Estado. Debe mesurar sus desplazamientos lejos de Bogotá si va a usar Black Hawk que son del Ejército. Me da pena. ¿Cómo así que cuando le dé la gana y gaste lo que le dé la gana? ¡No!

Vanessa de la Torre: porque la señora es la vicepresidenta de Colombia...

Gustavo Gómez: ¿y qué? Es una funcionaria que gasta dineros del Estado.

Vanessa de la Torre: ¿usted sabe cómo es la carretera para llegar a Dapa?

Gustavo Gómez: los vecinos de Dapa dicen que la ven una y otra vez.

Vanessa de la Torre: no puede ser que la vean todos los días porque el helicóptero está en Bogotá.

Gustavo Gómez: yo no dije todos los días, que es distinto a todos los días.

Vanessa de la Torre: ella tiene su casa acá (Bogotá), que es la Salmona, donde vive de lunes a viernes. Vive sola. Tiene a su mamá, tiene a sus hermanos, tiene a todo lo demás en una casa en Dapa, que es como usted decir tener una casa en Chía, no sé, en La Calera. Pues se va porque es la vicepresidenta de Colombia. No, qué pena, pero en este gobierno hay un montón de cosas que de golpe podemos criticar más que el hecho que la vicepresidenta de Colombia use un helicóptero para llegar a su casa. Pues...

Gustavo Gómez: pues un Black Hawk del Ejército... que modere los viajes, para que gastemos menos. ¡No más!

Vanessa de la Torre: no sé...

Gustavo Gómez: yo sí sé...

Vanessa de la Torre: me parece que tiene derecho porque es la vicepresidenta de Colombia.

Gustavo Gómez: le repito. Tiene derecho, pero también moderadamente el uso de los recursos públicos. Y es que está exagerando.

Vanessa de la Torre: puede ser un día sí y una día no. ¿Qué es moderado?

Gustavo Gómez: hable con los vecinos de Dapa, que ven el helicóptero continuamente. Y ya.

Vanessa de la Torre: ¿sabe qué le pasa a Francia Márquez? La invitan a eventos y la señora no puede ir porque no pudo usar un avión presidencial cuando la Policía se acaba de comprar un avión, el otro se compra un avión, Verónica Alcocer (primera dama de la nación, esposa del presidente Gustavo Petro) se monta en avión presidencial...

Francia Márquez, vicepresidenta de los colombianos, a través de la transmisión que hizo en Instagram para hablar de sus lujos en Dapa y su movilización en helicóptero - Foto: Foto del video de la cuenta en instagram @franciamarquezm

Gustavo Gómez: ¿entonces tenemos que darle avión presidencial también a la Vicepresidencia?

Vanessa de la Torre: es la vicepresidente de Colombia. Si la señora quisiera irse a un evento...

Gustavo Gómez: pues sale más fácil desde Bogotá si tiene que ir a Chile. Desde Bogotá sale más fácil que desde Dapa.

Vanessa de la Torre: a mí me parece que eso es una discusión que.... de verdad hay cosas serias en este gobierno que hay que mirar. Es la vicepresidenta de Colombia, que se monte en un helicóptero, ¿entonces qué quiere? Que se vaya en chiva, pues no. Se va en avión, en helicóptero. ¡Como toca!

Gustavo Gómez: bueno, si usted lo dice.

En ese momento, Caracol Radio mandó al aire las cuñas o pauta publicitaria.