Ojo: estos son los cortes de luz y agua en Cali este jueves 13 de octubre

Empresas Municipales de Cali (Emcali) informó que este jueves 13 de octubre estará realizando algunas reparaciones para mejorar las redes de energía y acueducto de la ciudad.

En ese sentido, el servicio de energía estará suspendido “por instalación de cable ecológico” en el barrio Alameda (calles 8ª a 9ª entre carreras 15 y 18), de 7:00 a. m. a 4:00 p. m., y Los Cámbulos (calles 8ª entre carreras 39 y 41), de 7:00 a. m. a 4:00 p. m.

De otro lado, el servicio del agua será suspendido “por optimización de la red” en el barrio Fenalco Kennedy (carreras 24C a 26 entre calles 44 y 52). Esta información fue compartida por Emcali en su página web.

La empresa prestadora de servicios públicos tiene a disposición de sus usuarios líneas de atención de servicio al cliente las 24 horas del día. Se puede llamar a la línea 177 o al 6025240177.

“En la opción 1, obtendrá información acerca de su factura; en la 2, sobre servicios de telecomunicaciones; en la 3, podrá reportar fallas de telecomunicaciones; en cuanto a servicios de acueducto y alcantarillado, en la 4; en la 5, servicios de energía; en la 6, novedades en el sistema de alumbrado público; en la 7, programación de citas para administradores de unidades residenciales, constructoras y grandes clientes”, indicó Emcali.

Ospina defiende contrato de Emcali

La novela que tiene como protagonista a nivel nacional a Empresas Municipales de Cali (Emcali) parece que no tiene fin. El escándalo del contrato con Unión Temporal AMI 2022 que se firmó en julio de este año, por más de 215.000 millones de pesos, sigue siendo defendido por el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina Gómez.

En las últimas horas, se refirió en su cuenta de Twitter al cuestionado contrato en el que aparecen irregularidades en la compra de dispositivos electrónicos y otros elementos necesarios para los centros de control que contempla el proyecto.

Por ejemplo, se pactaba la compra de televisores (cada uno) por más de 40 millones de pesos, sillas ergonómicas por más de 17 millones de pesos y sistemas de pantallas por 736 millones de pesos.

“Cualquiera que luche contra monstruos, debería procurar no convertirse en uno durante el proceso. No me convertirán en un monstruo, ni utilizaré las armas tóxicas usadas en mi contra. La verdad por encima de todo. Sabían que los tales TV de 44 millones fue una mentira”, manifestó.

En la más reciente revisión de la Contraloría se encontraron sobrecostos superiores al 1.000 %. “Lo que se ha podido detectar es que hay unos sobrecostos frente a lo que tiene que ver con diferentes ítems, sobrecostos que, en muchas oportunidades, oscilan entre el 350 % y más del 1.000 %”, explicó el contralor general Carlos Hernán Rodríguez.

“Encontramos presuntas desviaciones en torno a los precios pactados en ítems que corresponden al suministro de equipamiento tecnológico y mobiliario (...) Estos presuntos sobrecostos contrarían el estudio de mercado que hace parte de las actuaciones precontractuales de Emcali, entidad que recibió cotizaciones que muestran un desproporcionado pacto de precios”, expuso Rodríguez.

Emcali no solo aprobó la compra de televisores y sillas por precios astronómicos, sino que autorizó la adquisición de 19 estaciones de trabajo tipo operativo con un monitor (así figura el ítem) por más de 42 millones de pesos (cada una) y tres estaciones de trabajo tipo administrador por casi 50 millones de pesos.