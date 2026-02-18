Cali

Ojo, nuevos cortes de luz y agua en Cali este 18 de febrero

EMCALI sigue con los trabajos en las redes electricas y los acueductos.

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

18 de febrero de 2026, 9:18 a. m.
Cortes de luz y agua por instalación de cable ecológico y reposición de postes este miércoles.
Cortes de luz y agua por instalación de cable ecológico y reposición de postes este miércoles. Foto: Montaje Jesús Chacín/El País con fotos de: (Emcali)

La prestación de servicios públicos en una ciudad con más de 2,2 millones de habitantes, como Cali, depende de la adecuada operación de redes de energía eléctrica, acueducto y alcantarillado. Los trabajos de mantenimiento, expansión o reparación de estas infraestructuras son fundamentales para brindarle una mejor calidad de vida a los caleños.

Para este miércoles 18 de febrero de 2026, la administración local y las empresas de servicios públicos confirmaron una serie de trabajos programados en redes que afectarán diferentes sectores de la ciudad, los cuales implican cortes temporales en el suministro de electricidad y agua. El anuncio se realizó a través de medios oficiales y se orienta a que los ciudadanos tomen previsiones para sus actividades durante esta jornada.

Entre las zonas donde se ejecutarán estas labores se encuentran sectores del oriente, sur y centro de Cali. Según el cronograma publicado, las intervenciones responderán a necesidades de mantenimiento, reparación de equipos o de redes, y a ajustes técnicos que buscan reducir fallas mayores a futuro y mantener la confiabilidad del servicio.

Cortes de luz y agua en Cali este martes: estos son los barrios afectados por los trabajos de EMCALI.
Cortes de luz y agua en Cali este miércoles: estos son los barrios afectados por los trabajos de EMCALI. Foto: EMCALI

Las zonas donde no habrá luz

Emcali reporta actividades en tres circuitos principales, tras el reporte de algunas fallas y la necesidad de actualizar sus equipos:

  • Circuito La Viga: Evaluación de una falla en la red subterránea ubicada en la Carrera 133 con Calle 3.
  • Circuito Vuelta Larga: Trabajos en el sector Bocas del Palo, en la vía que conduce a Puerto Tejada.
  • Circuito Feeder IV: Cambio de transformador en el sector de la vereda Salazar, en la vía hacia Dapa.

En este sentido, se llevará a cabo una jornada de modernización de la red en la Comuna 7. Mientras, en el barrio San Marino, en el conocido Circuito La Base, de forma puntual, en la Calle 69 entre Carreras 7 U Bis y 7 R Bis, se realizará la instalación de cable ecológico.

Estas labores requieren la suspensión temporal del servicio de energía desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Zonas donde no habrá agua

EMCALI también comunicó que estará haciendo trabajos en tuberías de los siguientes barrios:

Topos en Cali
Trabajo en acueductos hoy, 18 de febrero de 2026. Foto: SEBASTIÁN CASTILLO
  • Belén: Calle 1 Oeste con Carrera 38 C.
  • Vipasa: Avenida 3 H # 40 - 93.
  • La Independencia: Calle 25 # 40 A 11.
  • Alto Menga: Calle 53 CN con Avenida 6 E.
  • Bueno Madrid: Calle 34 # 2 N 90.
  • Meléndez: Carrera 99 con Calle 3.
  • Chiminangos I: Carrera 1 C Bis # 68 - 44.

Estos trabajos forman parte de un calendario de operación que las empresas informan con anticipación para evitar inconvenientes imprevistos. El propósito declarado es que los usuarios tengan la posibilidad de planificar actividades que dependan del suministro de energía o agua, como tareas domésticas, comerciales o empresariales.

Noticias Destacadas