Otro ataque a un peaje en el Cauca: delincuentes lanzaron explosivos

Un nuevo hecho de violencia se registró a la medianoche contra las instalaciones del nuevo peaje de Mondomo, ubicado en la vereda Cachimbal, jurisdicción del municipio de Santander de Quilichao, norte del Cauca.

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De acuerdo con la información conocida, el ataque se presentó en el PR 60+900, sobre la calzada derecha, donde sujetos desconocidos lanzaron una granada contra la infraestructura del peaje. Aunque el lugar contaba con cuatro tranqueras de seguridad, estas no impidieron que el artefacto explosivo fuera lanzado contra las instalaciones.

El hecho no dejó personas lesionadas, pero sí ocasionó daños materiales en la infraestructura. Según el reporte, la situación fue controlada por unidades del Ejército Nacional y el personal de vigilancia que permanece en la zona.

A través de un comunicado de prensa, la concesionaria Nuevo Cauca S.A.S. rechazó de manera contundente el ataque y manifestó su preocupación por los hechos de violencia que vienen afectando la infraestructura vial en el departamento.

La empresa señaló que este tipo de acciones ponen en riesgo la vida e integridad de las comunidades aledañas, los trabajadores y los usuarios de la vía, además de afectar un corredor estratégico para la movilidad, la economía y el desarrollo del Cauca.

Asimismo, indicó que los daños ocasionados en el peaje están siendo evaluados por los equipos técnicos para establecer su magnitud. La concesionaria también agradeció la presencia y el acompañamiento del Ejército Nacional y solicitó que se mantenga de manera permanente la presencia de la Fuerza Pública en las estaciones de peaje.

Finalmente, Nuevo Cauca S.A.S. hizo un llamado a las autoridades competentes para fortalecer los mecanismos de seguridad y garantizar la continuidad de las operaciones en este corredor vial, advirtiendo que los hostigamientos contra la infraestructura no corresponden a hechos aislados, sino a una problemática que genera preocupación en la región.

Las autoridades mantienen operativos de seguridad y vigilancia en el norte del Cauca, donde se han reportado hechos de violencia que afectan la movilidad y la infraestructura de varios municipios.