Pico y placa en Cali para el lunes, 21 de noviembre

Con el objetivo de mejorar la movilidad en la ciudad de Cali, las autoridades de la capital del Valle mantienen la medida del pico y placa para los vehículos, según su último dígito.

De acuerdo con la medida, la restricción de movilidad aplica en un solo horario diariamente, de 6:00 a. m. a 8:00 p. m.

Cabe destacar que el actual decreto va hasta el 31 de diciembre de 2022 y establece el pico y placa de la siguiente manera:

Lunes: 5 y 6.

Martes: 7 y 8.

Miércoles: 9 y 0.

Jueves: 1 y 2.

Viernes: 3 y 4.

En ese sentido, para este lunes 21 de noviembre, la restricción rige para los vehículos con placas que terminan en 5 y 6.

Recuerda que la medida de Pico y Placa cambió a partir del 1 de agosto.



Además de la rotación de números, también se extendió su horario de 6 a.m. a 8 p.m.#TeQueremosCali💙❤️💚@AlcaldiaDeCali @JorgeIvanOspina @WMVallejo pic.twitter.com/ktXvlFjXiF — Secretaría de Movilidad de Cali (@MovilidadCali) August 8, 2022

Cabe recordar que la medida opera por 14 horas continuas desde hace dos meses. El cambio fue anunciado por el secretario de Movilidad, William Vallejo, quien dijo que la decisión se tomó después de desarrollar una serie de análisis.

Los vehículos que están exentos son los tipos taxi, híbridos y motocicletas. La medida tampoco aplica los sábados, domingos y festivos, o cuando así lo determinen las autoridades competentes.

“Adicional a esto, todos aquellos vehículos que, por algunas funciones operativas o por algunas necesidades que tiene la Administración, en todas sus distintas dependencias, cuentan con unas exenciones para poder cumplir con esas tareas. Estos vehículos están amparados bajo un decreto donde se especifican todas las condiciones para acceder a esa exención y también se incluye a las personas con movilidad reducida”, dijo William Vallejo, secretario de Movilidad de Cali.

Asimismo, los conductores que no cumplan la medida del pico y placa deberán pagar una multa cercana a los 500.000 pesos. A este valor se le suman los costos que acarrea la inmovilización del vehículo. Los conductores que deseen movilizarse por la ciudad, aunque tengan pico y placa, pueden pagar la tasa por congestión, cuyo valor mensual aproximado es de 167.420 pesos.

Rifirrafe entre secretario de Movilidad y concejal de Cali

En la más reciente sesión del Concejo Municipal de Cali se gestó una discusión entre el secretario de Movilidad, William Vallejo, y el concejal Juan Martín Bravo, quien cuestionó la gestión y contratación de Vallejo y lo llamó “mentiroso”.

SEMANA habló con Bravo, quien sustentó su acusación indicando que el año pasado, sobre el mes de septiembre, la Alcaldía de Cali contrató a más de 40 personas de la primera línea para trabajar por medio de la Subsecretaría de Movilidad Sostenible, pero este año se realizó dicho acuerdo de una forma cuestionable.

“Era todo el tema relacionado con enseñanza, pedagogía y buenos comportamientos. Este año se contrataron 150, eso lo hicieron por medio de una fundación; evidentemente por la misma Subsecretaría. A él se le preguntó que si estaban contratando personas de primera línea y la respuesta que él dio es que no; entonces le dije: ‘no sea mentiroso porque usted está contratando por la misma Subsecretaría, pero él no contrató por la Subsecretaría, sino por la fundación”, explicó el cabildante.

Después de esta apreciación, William Vallejo le respondió; sin embargo, sus palabras han sido objeto de burla. “Contestándole al concejal, lo primero concejal Bravo, yo no soy mentiroso, a mí me da mucha pena con usted y yo le pido un poquito de respeto, yo mentiroso no soy, sino no me pararía aquí a mentir”, dijo y continuó con su intervención.

Hasta el momento, el funcionario no se ha pronunciado más sobre el tema y mucho menos sobre el lapsus que tuvo en medio de su respuesta. Asimismo, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, no se ha referido sobre el tema, teniendo en cuenta que en 2021 fue quien autorizó la contratación de integrantes de la llamada primera línea para laborar como reguladores de tránsito.