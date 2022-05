Pico y placa en Cali para el viernes 20 de mayo: horarios y restricciones

Con el objetivo de mejorar la movilidad en la ciudad de Cali, autoridades mantienen la medida del pico y placa para los vehículos de acuerdo con su último dígito de placa, según lo establece el Decreto 0020 de 2022.

De acuerdo con la medida, la restricción de movilidad aplica en dos horarios diariamente: 6:00 a. m. a 10:00 a. m. y de 4:00 p. m. a 8:00 p. m. El pico y placa en la capital vallecaucana cuenta con rotación cada seis meses; en consecuencia, para el primer semestre de 2022 está establecido de la siguiente manera:

Lunes: 7 y 8.

Martes: 9 y 0.

Miércoles: 1 y 2.

Jueves: 3 y 4.

Viernes: 5 y 6.

En ese sentido, para este viernes 20 de mayo la restricción rige para las placas de vehículos que terminen en 5 y 6.

Vale precisar que la medida no se extiende a vehículos de servicio público individual tipo taxi, motocicletas o vehículos híbridos. Según señaló el secretario de Movilidad de Cali, William Vallejo, si algún propietario de carro particular quiere quedar exento de la medida puede pagar el denominado cobro por congestión.

“Esta tasa se calcula a través de unas fórmulas que contiene el valor. Se modifica por congestión, puesto que la fórmula está basada en el valor del pasaje del transporte público, al incrementarse este a 2.400 pesos, se recalcula”, recordó el funcionario.

Costos de la tasa por congestión 2022 en Cali

Por once meses (febrero-diciembre): 1.842.000 pesos.

Seis meses: 977.000 pesos.

Mes a mes: 162.000 pesos.

Según el decreto, para este año los precios de esta tasa por congestión, que está establecida desde el año 2016, ya tienen aplicado un descuento del 40 % para que los conductores puedan acceder a ella.

El alcalde Jorge Iván Ospina señaló que el principal objetivo del pico y placa es sacar de circulación a un número importante de vehículos para mejorar el tránsito por las calles de Cali y reducir así la contaminación generada a partir de los gases que emiten los automotores.

Motociclista agredió a ciclista por un reclamo

Cada día hay más zozobra a la hora de transitar por las calles de Cali. Los ciudadanos aseguran que un día son testigos de homicidios, y otro, de actos de intolerancia, así como sucedió en las últimas horas cuando en medio de un trabajo pedagógico un ciclista fue atacado por un motociclista.

Se conoció que algunos ciclistas estaban llamando la atención a quienes se encontraban invadiendo el carril exclusivo de biciusuarios; ante este reclamo, se presentaron agresiones físicas cuando un ciclista le atravesó su bicicleta en la mencionada vía a un motociclista, quien ignoró la señal y procedió a golpear con su cabeza al ciclista.

La situación se habría presentado en la carrera 8 con calle 44, donde los motociclistas invaden con regularidad el carril exclusivo de los ciclistas, quienes están cansados de esta situación y piden a la Secretaría de Movilidad realizar más controles en la capital del Valle.

“Esos jóvenes quedaron lastimados, aporreados. La semana pasada que salimos también, algunos motociclistas nos sacaron armas de fuego; no decimos algo complejo, estamos diciendo: ‘Hermano, utilice su carril que este es el de la bicicleta’, y lo decimos de manera cordial y aún así recibimos actos de violencia”, manifestó John Freddy Bustos, ciudadano del grupo Ciudadanía en Bicicleta.

Aunque el caso fue puesto a conocimiento de las autoridades, hasta el momento no se han pronunciado al respecto.

“Ahí también es una discusión fuerte que no la hemos aprendido a leer desde el contexto colombiano, y es cuando el Estado abandona sus funciones de control, pues quien termina por ejercerlo, es el violento y lo hace de la manera en la que puede lograrlo, que es a través de la fuerza y en esos ejercicios de fuerza, nosotros los ciclistas tenemos todas las de perder”, señaló Bustos.

Por otra parte, el líder ciclista también dijo que han tenido el apoyo por parte de algunos concejales, sin embargo, el acompañamiento no es tan constante. “Somos un grupo organizado de personas que estamos dispuestas a hablar con todos los partidos políticos porque consideramos que este es un asunto de ciudad; a veces perdemos el norte”, dijo John.

En cuanto al tema de las ciclorrutas, uno de los aspectos que tiene más preocupados al gremio de ciclistas, es la disputa política que se vive en Cali referente a este tema. Según Bustos, desde el año 1994 se han venido elaborando planes y metas para la construcción de la ciclo infraestructura, pero todo se ha quedado en el papel.

“En los últimos cuatro años del Gobierno local anterior, se construyeron aproximadamente 120 kilómetros de ciclorruta, lo que ha generado una disputa política entre el alcalde actual respecto a lo que se implementó antes; él no le da importancia y relaciona el tema de la bicicleta como algo estético, pero es un tema de integridad física; aunque desde la alcaldía han respondido institucionalmente, esa respuesta institucional no tiene el visto bueno en la cabeza del alcalde y por lo tanto no se implementa”, concluyó John.