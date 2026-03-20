Planes gratuitos en Cali para hacer este fin de semana del 21 al 23 de marzo

Se acerca un fin de semana con puente incluido, pero muchas personas se quedan sin ideas de planes para realizar en Cali, la capital del departamento del Valle del Cauca.

De Cali para el mundo: artistas caleños podrán deleitar con su talento fuera del país

Es por eso que acá se presenta una agenda que incluye algunos planes gratuitos y que servirá como guía para hacer algo fuera de la rutina este fin de semana que se avecina.

Planes para el fin de semana en Cali

Para los apasionados del teatro, de ninguna manera se podrán dejar pasar la oportunidad de ver la obra “Rabia, bestias y comida”, que se presentará en la Sala Julio Valencia de Bellas Artes los días viernes 20 y sábado 21 de marzo a las 6 de la tarde. La entrada es libre hasta completar el aforo disponible.

Planes para realizar en Cali este fin de semana. Foto: @Teatrobellasartes

Para quienes prefieren actividades mucho más dinámicas, el sábado 21, en el horario de 2:00 p.m. a 4:00 p.m., habrá un taller creativo en el denominado Taller Nueve Espinas, ubicado en el barrio San Cayetano, organizado por el colectivo Parche Kusi Kusi. En este, el objetivo central será la exploración textil con la creación de molas. Para participar, se debe llevar algún alimento para compartir durante la actividad y materiales como hilos, aguja y tela.

También el sábado, en la Biblioteca Departamental, tendrá lugar un evento con programación continua entre las 9 de la mañana y las 6 de la tarde, que tendrá como inspiración central la famosa historia “El Señor de los Anillos”. Allí se realizarán talleres de pintura, juegos, narración de cuentos, entre muchas otras actividades. La participación no tiene ningún costo.

Ya el domingo 22 de marzo hay una actividad en el barrio Alameda, puntualmente en la Hacienda Mis Delirios, en la que se llevará a cabo el taller “Pinta tu propia tumba”, siendo una experiencia que combina arte y café.

Un plan incluye experiencia con café Foto: Adobe Stock

El lunes festivo se podría visitar algunos de los destinos cercanos, a pocos minutos de Cali, que ofrecen experiencias de bienestar y conexión con la naturaleza, como lo es el Bosque Colibrí.