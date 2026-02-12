CALI

Policía se grabó insultando a una joven en Cali y la institución tomó decisiones: “Vea cómo tiembla”

La joven se transportaba en una patineta eléctrica por una de las vías de la capital del Valle del Cauca.

Redacción Semana
12 de febrero de 2026, 4:15 p. m.
Momentos del incidente en Cali que involucró a policías.
Momentos del incidente en Cali que involucró a policías. Foto: Pantallazo de video tomado de la cuenta en X: @radiosupercali

En las últimas horas se viralizó un video en el que un policía que iba a bordo de una patrulla insulta a una joven que se transportaba a bordo de una patineta eléctrica en compañía de un hombre.

En el video se puede observar que la pareja transitaba en la patineta por una de las vías del carril exclusivo del MIO, algo que está prohibido. En ese instante, una patrulla con al menos dos policías se ubica a pocos metros de la pareja.

Posteriormente, en el video que se viralizó en las redes sociales, se escucha a uno de los policías utilizar palabras soeces contra la joven, al parecer estudiante.

La llevamos al filo, hijuexxx…,va asustada la perrxx, vea cómo tiembla. Perrxx hijuexxx. Una Perrxx hijuexxx. Esto es Colombia, papito”, se escucha decir al uniformado, quien luego filmó a su compañero que conducía el carro.

Tras lo anterior, desde la Policía Metropolitana de Cali emitieron un comunicado este jueves, 12 de febrero, en el que anunciaron medidas contra los uniformados que iban a bordo de la patrulla.

De acuerdo con el comunicado emitido por la Policía, ya dieron apertura a investigaciones disciplinarias y penales conducentes contra los uniformados, con el objetivo de esclarecer la presunta actuación irregular de estos.

A continuación, el comunicado completo de la Policía Metropolitana de Cali:

Frente al video que circula en redes sociales, donde se observan unos uniformados realizando presuntamente conductas y gestos no enmarcados dentro de los preceptos y lineamientos institucionales, la Policía Nacional en la ciudad de Cali se permite informar a la opinión pública:

1. Inmediatamente se conoció el contenido de la pieza audiovisual, se dispuso la intervención del equipo disciplinario de la unidad y contrainteligencia para determinar los responsables de estas actuaciones.

Hombre fue sorprendido disparando con una escopeta desde la ventana de su casa en Bogotá

2. Se aperturó de oficio las investigaciones disciplinarias y penales conducentes a esclarecer la presunta actuación irregular por parte de los funcionarios policiales, actuaciones que se desarrollarán con celeridad y contundencia, y cuyas decisiones serán informadas en concordancia con lo dispuesto en el Estatuto Disciplinario para la Policía Nacional de Colombia.

3. La Policía Metropolitana de Cali orienta sus esfuerzos al fortalecimiento de las competencias profesionales basadas en el respeto hacia todos los ciudadanos.

