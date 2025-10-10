Suscribirse

Valle del Cauca

Policía y Ejército rescatan a ciudadano colombo japonés y frustran secuestro en Palmira, Valle

El hecho se registró en el corregimiento El Bolo, zona rural del municipio de Palmira.

Redacción Semana
10 de octubre de 2025, 6:39 p. m.
Ciudadano colombo-japonés liberado en Palmira
Ciudadano colombo japonés liberado en Palmira | Foto: cortesía

Un intento de secuestro fue frustrado en la mañana de hoy gracias a la rápida reacción de la Policía Nacional y el Gaula Militar, con el apoyo de la tecnología y la colaboración de la comunidad. El hecho se registró en el corregimiento El Bolo, zona rural del municipio de Palmira, donde fue rescatado sano y salvo el ciudadano colombo japonés Felipe Tanaka.

Según el reporte oficial, una llamada de alerta al Gaula Militar advirtió sobre la presunta retención contra su voluntad del señor Tanaka. De inmediato, se activó el “plan candado” y se desplegaron unidades del Ejército y la Policía, que, en coordinación con el sistema de cámaras de seguridad y reconocimiento facial instalado por la Alcaldía de Palmira, lograron ubicar una camioneta sospechosa en la que se movilizaban los presuntos secuestradores junto con la víctima.

Las autoridades informaron que, al verse acorralados, los delincuentes abandonaron el vehículo y huyeron del lugar, dejando dentro al ciudadano retenido. Gracias a la acción oportuna de la fuerza pública, el señor Tanaka fue rescatado ileso y puesto bajo resguardo.

El funcionario de la Alcaldía de Palmira, MY (RA) Paublo Cerón, destacó la efectividad del operativo: “En nombre de nuestro alcalde Víctor Ramos, felicitamos a nuestro Ejército y a nuestra Policía por esta operación impecable. La coordinación entre la comunidad, el sistema de cámaras inteligentes y las unidades en tierra permitió presionar a los delincuentes hasta lograr el rescate. Hoy el ciudadano está a salvo con su familia y las operaciones continúan para dar con los responsables”.

Las autoridades resaltaron que este resultado es producto de la articulación tecnológica que opera en Palmira y de la cooperación ciudadana. De igual manera, hicieron un llamado a la comunidad para seguir reportando cualquier situación sospechosa a la línea 165 del Gaula y fortalecer la Red de Apoyo y Seguridad.

La investigación continúa mientras los organismos de seguridad trabajan en la identificación y captura de los responsables del fallido secuestro.

PalmiraValle del Caucasecuestro

