Procuraduría abrió investigación disciplinaria al exsecretario de Seguridad de Cali por presuntas amenazas

La Procuraduría General de la Nación le abrió una investigación disciplinaria al exsecretario de Seguridad y Justicia de Cali, el coronel retirado Carlos Soler, quien renunció al cargo el 22 de mayo a raíz de las denuncias hechas por SEMANA sobre la contratación de militares con investigaciones en dicha dependencia, por presuntas amenazas contra el sargento (r) Alexánder Chala.

En un audio de 37 segundos filtrado por el propio Chala en sus redes sociales se escucha la voz de, aparentemente, Soler pronunciar: “Pero tú sabes que yo, hermanito, no me meto con nadie, pero el que se mete conmigo me lo cargo, y a ese sargento Chala me lo voy a cargar. Allá le abrieron las investigaciones hace 11 años... Y pues, hermano, como se mete con el alcalde, también hay que tener cuidado de no patear la lonchera. Yo con usted, como ya le he dicho como tres veces, lealtad. Pero el resto, hermano, los amigos me los cargo. Empezando por el coronel y todo el que se atraviese, porque a mí se me atraviesan y yo voy es de frente, tengo el pulmón en el aire para ir con todo, yo no soy un niño”.

Chala accedió a este audio, según dijo, gracias a una fuente anónima que se lo envió a su teléfono personal. La presunta amenaza provino luego de que el sargento retirado asegurara que en la dependencia otrora liderada por Soler había militares contratados que tenían supuestos vínculos con el paramilitarismo, como el general Leonardo Barrero, o con narcotraficantes, como el coronel Elkin Argote.

SEMANA estableció que dicho audio es parte de una conversación con el secretario de Paz y Cultura Ciudadana de Cali, Danis Rentería. Sin embargo, Soler llegó a insinuar que supuestamente tenían chuzado su teléfono e instar a Rentería, sin mencionar su nombre, a explicar con qué objetivo decidió compartir parte de la conversación privada que sostenían.

La Procuraduría emitió un comunicado en el que deja en firme la investigación contra Soler. En ese documento señala que “evaluará los contenidos que informaron algunos medios de comunicación, entre los que se encuentra la transcripción” del audio en el que el exsecretario, al parecer, afirma, que se va a cargar a Chala en represalia de las denuncias hechas por el sargento sobre la dependencia que lideraba.

Para determinar la posible responsabilidad de Soler en la amenaza, la Procuraduría ordenó practicar pruebas a los materiales existentes, es decir, el audio, “con la finalidad de verificar la ocurrencia de la conducta y determinar si es constitutiva de falta disciplinaria”.

Soler se defendió de las acusaciones de Chala manifestando que “en ningún momento con la frase ‘me lo cargo’ se da por entendido que amenazo la vida o integridad de alguien”.