La Contraloría General de la Nación reveló este martes, 23 de septiembre, importantes hallazgos en OCAD Paz, seccional Pacífico, que tendrían una presunta incidencia fiscal que sumarían 633 mil millones de pesos.

El anuncio fue hecho por el mismo contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, en medio de la rendición de cuentas de esa entidad en la Universidad Santiago de Cali, en la capital del Valle del Cauca.