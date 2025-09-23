Suscribirse

Proyectos aprobados por OCAD Paz en la región Pacífica tienen hallazgos con presunto detrimento por $ 633 mil millones

El hallazgo nace del control fiscal a los proyectos aprobados.

Redacción Semana
23 de septiembre de 2025, 4:02 p. m.
Panorámicas de Cali
Panorámica de Cali. (Imagen de referencia) | Foto: Raúl Palacios

La Contraloría General de la Nación reveló este martes, 23 de septiembre, importantes hallazgos en OCAD Paz, seccional Pacífico, que tendrían una presunta incidencia fiscal que sumarían 633 mil millones de pesos.

El anuncio fue hecho por el mismo contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, en medio de la rendición de cuentas de esa entidad en la Universidad Santiago de Cali, en la capital del Valle del Cauca.

Noticia en desarrollo...

Noticias relacionadas

CaliValle del CaucaContraloría General de la Nación

