“Un gobierno al servicio de las mafias”: el fuerte reclamo del senador Motoa al presidente Gustavo Petro

El senador de oposición Carlos Fernando Motoa se pronunció este lunes sobre las grabaciones filtradas por SEMANA, en las que el exembajador de Venezuela Armando Benedetti hace fuertes declaraciones sobre la financiación de la campaña del presidente Gustavo Petro.

“¿Será la ‘paz total’ y la Seguridad Humana de Gustavo Petro, la puesta en escena de una trama aún mayor de impunidad de la que apenas nos estamos enterando? Se queda sin margen de maniobra y sin excusas el presidente Gustavo Petro: las renuncias no bastan para restablecer la confianza y aclarar las dudas que existen sobre el Gobierno nacional. Recordemos lo que ocurrió con el Pacto de La Picota con Juan Fernando Petro y luego, con los escándalos de Nicolás Petro (precisamente en la costa Atlántica)”, aseguró Motoa.

Para el congresista, son muchas las dudas que giran alrededor de este caso y estarían relacionadas con el accionar del Gobierno en el Congreso.

“¿Habrá ingresado dineros del narcotráfico y de otros actores ilegales a la campaña del Pacto Histórico en esa zona del país? ¿Por eso tanto interés en darles beneficios a los criminales con iniciativas como el de “humanización” carcelaria y el de “sometimiento” a la justicia? Lo expresado por Benedetti sumado a los escándalos de meses pasados, parecen indicar que se están pagando favores por diferentes frentes”, explicó Motoa.

El senador también mostró su preocupación por la imagen del país en materia internacional y la inestabilidad política que atraviesa Colombia.

Carlos Fernando Motoa, senador de la República. - Foto: Colprensa

“En ningún lugar del continente se está viendo hoy un mandatario con tantos escándalos y un Gobierno al servicio de las mafias; ni siquiera en Perú donde el golpista Pedro Castillo salió por la puerta de atrás por escándalos de corrupción, vínculos con la ilegalidad y en última instancia, irrespeto a la división de poderes, la situación fue tan vergonzosa como la de Colombia en la actualidad. La inestabilidad política del país va a afectar la economía y las instituciones debemos estar unidas en defensa de la democracia”, manifestó.

La revelación

El escándalo que involucra a Armando Benedetti y a Laura Sarabia tocó directamente al presidente Gustavo Petro.

Ante lo que parece ser un plan estratégico para ocultar la verdad, SEMANA revela en exclusiva unos explosivos audios que el entonces embajador en Venezuela le envió a quien era en ese momento la jefe de gabinete del Gobierno. Allí queda la evidencia de que Benedetti es una pieza clave para establecer cómo se financió la campaña presidencial de Petro, en 2022.

Estas pruebas difieren de lo que el exdiplomático le dijo al portal Cambio, en que aseguró que no había “nada irregular” sobre lo que fue la contienda.

“Nos caemos todos, hijueputa”

En lo que se escucha en los audios, Benedetti es consciente de todo lo que sabe y se lo enrostra permanentemente a Sarabia, quien fue su aliada, su subalterna y, al final, terminó convertida en su peor enemiga.

Todo explotó porque Benedetti pidió una cita con el presidente Petro, en la Casa de Nariño, y lo dejaron tres horas plantado, según su relato. Él se sintió humillado y le reclamó con dureza a Sarabia.

Armando Benedetti / Marelbys Meza - Foto: Revista Semana

“Lo que te estoy diciendo, Laura, es que ese tratamiento (...). Y ayer el presidente: ‘No, no, es que tengo afán’. Ajá, marica, yo hice cien reuniones (...), 15.000 millones de pesos, es más, si no es por mí, no ganan. Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, marica, yo no sé; además, lo que te voy a decir no es una amenaza (...), veo que esto me puede emputar, pateo hijueputa, y ahí nos caemos todos hijueputa”, le dijo Benedetti a Sarabia.

La conversación, rápidamente, se transformó en una cruda pelea. “Perdón, Laura, pero es que uno también explota, es que se pasan de calidad, yo fui el que organicé todos los votos, hijueputa, en la Costa, todos, hijueputa, sin que pusieran un peso y además esa plata se fue para el Pacífico. ¿Quién ve eso ahora? Nada. ¿O es quieren que diga, hijueputa, quién fue el que puso la plata? No me jodan la hijueputa vida, no me jodan la vida, porque lo que pasó ayer y antier [fue] una mierda Laura, de parte tuya y de parte del presidente”.

Benedetti le hizo una advertencia: “Prepárense porque yo en cualquier momento reclamo mi espacio político y no lo hagan para que vean, y si creen que es una amenaza, es una amenaza y si quieres grabarlo, grábalo, exploto porque ayer ustedes me maltrataron como una mierda y eso no se le hace a Benedetti”.