Una embarcación turística terminó afectada por un incendio durante la madrugada de este arte 10 de noviembre en Santa Marta.

Las autoridades investigan posibles amenazas al dueño.

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El fuego consumió una embarcación en la Marina Internacional

La emergencia se registró en las instalaciones de la Marina Internacional de Santa Marta e involucró al catamarán Tayrona II, destinado al servicio turístico y perteneciente a Taximarino.

De acuerdo con el reporte del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santa Marta, ocho unidades atendieron la conflagración.

Durante la operación, los organismos de emergencia lograron controlar las llamas y evitar que alcanzaran otras dos embarcaciones que permanecían en el lugar.

La atención contó con el acompañamiento de la Policía Nacional, la SIJIN y la Armada Nacional. Según el balance entregado por los bomberos, no hubo personas lesionadas.

El caso encendió las alertas por un antecedente que ahora cobra relevancia.

El incendio tiene un antecedente que ahora concentra la atención: el empresario Juan Carlos Ospino, propietario de Taximarino y vinculado al Centro de Vida Marino, había denunciado públicamente amenazas contra su familia y sus empresas.

La advertencia fue hecha el 30 de octubre durante una intervención ante la Asamblea del Magdalena.

Allí manifestó que tanto sus familiares como las compañías habían sido declarados objetivo militar por grupos armados ilegales.

La denuncia tomó mayor relevancia después de que circulara un panfleto atribuido a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), en el que aparecían señalamientos contra el empresario.

Sin embargo, la autenticidad de ese documento no ha sido confirmada por las autoridades y las acusaciones que contiene tampoco constituyen hechos comprobados.

Imagen de la embarcación que terminó afectada por el incendio. Foto: Imágenes redes sociales

Por ahora, no existe una conclusión oficial sobre el origen del fuego ni elementos confirmados que permitan atribuirlo a una organización criminal.

Entre las actuaciones anunciadas está la revisión de las cámaras de seguridad del sector, con el propósito de reconstruir lo sucedido y establecer cómo comenzó la conflagración.

La presencia de la SIJIN y de la Armada Nacional en la atención del caso hace parte de las actuaciones institucionales, mientras se busca determinar las circunstancias del incidente.

La investigación tendrá que establecer si se trató de una emergencia accidental o si hubo intervención de terceros.

También será necesario determinar si existe algún vínculo con las amenazas que había denunciado el propietario de la compañía.

El caso también vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por la extorsión que afecta al sector turístico de Santa Marta.

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