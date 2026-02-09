Buscan a dos hermanos que fueron arrastrados por una creciente súbita cuando intentaban cruzar a caballo un arroyo en Córdoba

Una creciente súbita sorprendió a los hermanos José Miguel y José Alfonso López Dorias, quienes a bordo de un caballo intentaron cruzar un arroyo en inmediaciones de la vereda Bongo Mella, en San Pelayo, Córdoba.

Esta es una de las regiones afectadas por las inundaciones provocadas, según las autoridades, por el incremento de precipitaciones a causa de un frente frío que azotó a varias regiones de Colombia.

Según información recogida por medios locales, como Jocho Soto Informativo, los hechos sucedieron en el puente de El Barroso.

Los hermanos, residentes del caserío La Cansona, son buscados a esta hora por sus seres queridos y organismos de socorro.

Entretanto, se supo que el caballo en el que se movilizaban los hermanos José Miguel y José Alfonso fue encontrado con vida.

La Alcaldía de San Pelayo informó que, tras más de tres horas de trabajo, los campesinos no habían sido encontrados.

“Como municipio, esperamos con fe que estos dos pelayeros regresen con vida, y reiteramos nuestro acompañamiento a sus familias en este momento difícil”, indicaron.

Más de 40.000 familias han resultado damnificadas por el desbordamiento de ríos y las inundaciones en varios municipios cordobeses. Foto: Gobernación de Córdoba

La situación en ese departamento es grave. El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, dijo que más de 120.000 personas lo han perdido todo y 24 de 30 municipios están afectados por las inundaciones.

Asimismo, se estima que 2.500 reses han desaparecido en medio de estas inundaciones.

“Vamos a contratar tres frentes prioritarios. Primero, maquinaria amarilla para limpiar canales y cuencas hídricas, rehabilitar pasos viales, puentes colapsados y vías afectadas por desbordamientos. Segundo, ayuda humanitaria en mercados para aliviar la carga de las familias damnificadas. Y tercero, todo el componente logístico para garantizar comida caliente en albergues y para la fuerza pública y los organismos de socorro desplegados”, agregó.

Incluso, este lunes se pronunció, solicitando la ayuda de todo el país ante la compleja situación que enfrentan las comunidades de esta zona del Caribe colombiano.

Córdoba está entre las zonas más golpeadas por la ola invernal en Colombia. Foto: Tomado de X: @chucholorduy

“Hacemos un llamado urgente a toda la comunidad colombiana, colegios, universidades, empresarios, organizaciones y empresas privadas para que se unan a esta causa humanitaria y contribuyan con sus donaciones, las cuales serán destinadas a apoyar a las familias damnificadas”, afirmó el mandatario departamental.

Las donaciones pueden realizarse a través de la Fundación IMAT, en la cuenta de ahorros Bancolombia: 68010666931, NIT: 900629819. Una vez realizada la donación, agradecemos enviar el soporte de pago al celular de la Fundación IMAT: +57 3116742179”, agregó Zuleta.