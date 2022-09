Cartagena confirma su participación en marcha contra las reformas de Gustavo Petro

En las últimas semanas, el presidente de la República, Gustavo Petro, ha realizado una serie de anuncios que han causado controversia, entre los más sonados está la nueva Reforma Tributaria, el aumento al precio de la gasolina y las reformas pensionales.

Estas propuestas han sido apoyadas como rechazadas, siendo el descontento la razón principal de la ‘Gran Marcha Nacional’, una jornada de movilizaciones agendada para el próximo 26 de septiembre, en las principales ciudades del país. Entre ellas, Cartagena, la cual estableció como punto de encuentro el Camellón de los Mártires, en frente de la emblemática Torre del Reloj.

Igualmente, ciudadanos residentes en Miami, Nueva York y Orlando, también han manifestado que saldrán a movilizarse en contra de las reformas propuestas por Petro.

La manifestación no ha sido convocada puntualmente por un partido político en particular, sino por diferentes líderes que quieren reflejar su inconformismo en las calles por las decisiones del mandatario.

La idea es que miles de personas salgan a protestar en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Popayán, Armenia, Cartagena, Pereira, entre otras ciudades, con un objetivo claro: presionar el retiro o la modificación de la controvertida reforma tributaria que estudia el Congreso y con la que se buscan recaudar unos 25 billones de pesos.

Hasta ahora, el Gobierno Petro ha dicho que no dará su brazo a torcer. En los últimos días, en reuniones con los partidos que conforman la coalición oficialista, ha quedado claro que no se cederá en el proyecto y la meta es que quede aprobado antes de diciembre. Frente a la gasolina, el propio presidente habló de la necesidad del alza del combustible ante el inmenso hueco fiscal del fondo de estabilización de los precios.

El arquitecto bogotano Pierre Onzaga Ramírez, quien lidera esta iniciativa ciudadana, le dijo a SEMANA que, “la tributaria no está diseñada para el desarrollo de Colombia, no le apunta a generar empleo, castiga a los tenderos, a los pequeños empresarios. No entendemos cómo un Gobierno que promete el cambio golpea a la gente más necesitada”.

Ciudades confirmadas

Hasta el momento, son 11 las ciudades colombianas que han confirmado su participación. A nivel internacional, ciudadanos en el exterior han confirmado cuatro puntos de encuentro, alguno frente a los Consulados de Colombia.

Cartagena Punto de encuentro: Camellón de los Mártires.

Bogotá Punto de encuentro: Plaza Héroes Caídos CAN Calle 26 hacia la Plaza de Bolívar. Punto de encuentro: Parque Nacional hacia la Plaza de Bolívar.

Barranquilla Punto de encuentro: Monumento Joe Arroyo hasta el Paseo Bolívar.

Medellín Punto de encuentro: Hospital Pablo Tobón Uribe hasta el Parque de Las Luces.

Cali Punto de encuentro: Desde el Parque Panamericano, hasta la Plazoleta Jairo Varela.

Cúcuta Punto de encuentro: Ventura Plaza hasta el Parque Santander.

Bucaramanga Punto de encuentro: Puerta del Sol hasta la Plazoleta Luis Carlos Galán.

Pereira Punto de encuentro: Centro Comercial San Andresito hasta la Plaza de Bolívar.

Montería Punto de encuentro: Plazoleta María Varilla hasta el Parque Simón Bolívar.

Villavicencio Punto de encuentro: Desde el Centro Comercial Viva hasta el Parque Los Libertadores.

Urabá Punto de encuentro: Desde el Parque Infantil Casa de la Cultura Apartadó hasta el monumento Yo Amo a Urabá.



Ciudades confirmadas en otros países