Cartagena, junto a Barcelona y Río, finalista del Mayors Challenge 2025

El proyecto cartagenero no solo busca organizar el comercio informal, sino potenciarlo como parte integral del tejido económico y cultural.

“Esta es otra muestra de que, cada día, labor tras labor, Cartagena fortalece su rol como referente mundial de Colombia. Esto es un gran espaldarazo a nuestro trabajo por no solo modernizar a la ciudad; sino aplicar la lógica de que el progreso no deja a nadie atrás. De que el desarrollo no riñe con transformar las vidas de las personas con más vulnerabilidades”, detalló.