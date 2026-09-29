Cartagena, sin agua por 40 horas: esta es la razón del corte del servicio

Aguas de Cartagena inició este martes, 29 de septiembre, una parada técnica que afectará temporalmente el servicio de acueducto en sectores que representan cerca del 40 % de los usuarios de la ciudad. Los trabajos se extenderán hasta la noche del miércoles 30.

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La empresa informó que la parada técnica comenzó a las 7:00 a. m. del martes 29 de septiembre y está programada hasta las 11:00 p. m. del miércoles 30 de septiembre.

Ese periodo incluye tanto la ejecución de las obras como el proceso posterior de recuperación del servicio.

Aguas de Cartagena explicó que durante la parada se ejecutarán 29 actividades relacionadas con mantenimiento, renovación y optimización de diferentes componentes del sistema de acueducto.

Una de las obras principales será el empalme de un tramo de reposición de la tubería que conduce agua cruda hacia la planta de tratamiento, en el sector de Ceballos y Nuevo Bosque.

Según la empresa, esta intervención permitirá poner en funcionamiento 210 metros de tubería de hierro dúctil de 1.000 milímetros de diámetro.

Acueducto de Cartagena Foto: Foto: Aguas de Cartagena

La obra busca fortalecer la confiabilidad de la infraestructura en un punto donde anteriormente se habían presentado roturas frecuentes; también abarca componentes de conducción, tratamiento, bombeo y distribución.

Aguas de Cartagena señaló que las obras hacen parte de las acciones para preparar la infraestructura ante las necesidades futuras de operación y el crecimiento de la ciudad.

La suspensión no será igual para todos los sectores. El primer grupo de barrios tendrá interrupción desde las 7:00 a. m. del martes hasta las 3:00 a. m. del miércoles 30, mientras que otro grupo tendrá suspensión durante buena parte del miércoles.

Entre los sectores incluidos en la primera jornada están Bocagrande, Castillogrande, El Laguito, Torices, San Francisco, La Esperanza, Canapote, Crespo, Santa Rita, Daniel Lemaitre, Cielo Mar y Playa Azul, entre otros.

También aparecen sectores de Olaya Herrera, Nuevo Bosque, Zaragocilla, San Fernando, La Victoria, El Campestre y otros barrios de la ciudad.

Para el miércoles 30 de septiembre, la programación incluye sectores de la zona norte, entre ellos áreas de La Boquilla, Punta Canoa, Arroyo de Piedra, Manzanillo del Mar y Bayunca, además de barrios como San José de los Campanos, El Pozón, Ciudadela 2000, Nelson Mandela, María Auxiliadora, Boston, El Líbano y otros sectores de Cartagena.

Es importante revisar la programación específica de cada barrio, porque no todos los sectores estarán sin agua durante las 40 horas completas.

La duración total anunciada corresponde a la parada técnica y al proceso de recuperación del servicio, mientras que los horarios de suspensión varían según la zona.