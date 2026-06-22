Con cerca de 60.000 millones de pesos, este es el plan de Aguas de Cartagena para mejorar el sistema de acueducto de la ciudad

Con el objetivo de fortalecer el sistema de acueducto de la ciudad, Aguas de Cartagena desarrollará una inversión de cerca de 60.000 millones de pesos, destinada a ejecutarse en el periodo 2026-2027. Esta iniciativa se busca realizar a partir de dos proyectos que se ejecutarán de manera paralela y concluirán al final del periodo previsto.

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La primera de estas obras corresponde a la expansión de la red desde la planta El Cerro hacia distintos sectores de la ciudad; con esta se busca incrementar la capacidad de distribución de la planta El Cerro de 32.000 m³/día a 48.000 m³/día.

Para esta labor se destinaría un presupuesto de 49.000 millones de pesos, con lo que se ejecutarían las tareas de expansión de la red, además de la optimización de la misma mediante la instalación de tres nuevas líneas de conducción: Parque América–Tenaris (2,5 km), Tenaris–Nelson Mandela (1,8 km) y Policarpa–Bellavista (3,6 km).

Se espera que esta obra tenga un plazo de ejecución aproximado de un año y se culmine su realización en los tiempos determinados.

Por otro lado, el segundo de estos proyectos es la construcción de un nuevo módulo de tratamiento en la Planta El Bosque, una infraestructura clave para la ciudad ya que abastece el 90% de la demanda de agua de Cartagena. Se va a realizar con un presupuesto de alrededor de 12.000 millones de pesos y se espera que la ejecución tome un plazo de cerca de 10 meses.

Con esta obra se busca incrementar la producción en 20.000 m³/día, alcanzando una capacidad nominal de 290.000 m³/día.

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Con este módulo se espera permitir mayor flexibilidad en las variaciones de demanda de agua en Cartagena; además de funcionar como respaldo operativo del sistema ante fenómenos climáticos como la floración algal en el sistema lagunar Juan Gómez Dolores, la fuente de agua cruda que abastece la planta de tratamiento El Bosque.

Este fenómeno es importante debido a que, cuando sucede, puede afectar gravemente la potabilidad del agua, lo que causaría la reducción del servicio.

Este sistema es de vital importancia porque dispone de 1.753 kilómetros de redes de acueducto y 1.149 kilómetros de alcantarillado, ayudando a llevar agua potable a más de 347.000 usuarios.

El gerente general de Aguas de Cartagena, John Montoya Cañas, declaró que con estas obras se busca fortalecer la infraestructura de la ciudad, ampliando la capacidad de distribución y optimización del sistema con una gestión sostenible del recurso hídrico.