Cartagena

Crece tensión en Montes de María: grupo armado le declara la guerra al Clan del Golfo; el fin de semana ‘ordenaron’ un toque de queda

Los residentes de El Carmen de Bolívar tienen temor y piden soluciones reales a la fuerza pública.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

3 de marzo de 2026, 7:42 a. m.
El Carmen de Bolívar.
El Carmen de Bolívar. Foto: Cortesía: Alcaldía Municipal de El Carmen de Bolívar / API

El orden público en los Montes de María, específicamente en el municipio de El Carmen de Bolívar, sigue generando preocupación, pese a los esfuerzos que han anunciado las autoridades en esta zona del Caribe colombiano.

El sábado, 28 de febrero, y el domingo, 1 de marzo, un grupo ilegal llamado Patriotas del Dique lanzó un panfleto en el que ordenaban el cierre de establecimientos comerciales y daban la orden a la población de salir de sus viviendas después de las 7:30 de la noche. Aunque las autoridades de Policía y del Ejército Nacional realizaron anuncios y patrullajes, esto no impidió que la vida continuara normal.

MinDefensa anuncia aumento de pie de fuerza en el sur de Bolívar: llegarán más de 300 miembros del Ejército Nacional

Ahora, en un nuevo panfleto que se ha conocido, este grupo armado le declaró la guerra a los integrantes del Clan del Golfo. Precisaron que tendrá el supuesto control del territorio y que esta se creó tras la desaparición de las AUC.

“Nuestra organización cuenta con una trayectoria sólida en el país que inició en el año 2007, surgiendo como una estructura posterior a la desmovilización de las AUC. Bajo nuestra actual denominación, Patriotas del Dique, nos encontramos retomando el control de los territorios en una lucha frontal y abierta contra el Clan del Golfo”, dice el documento de estos criminales.

Vehículos

Pico y placa en Cartagena 2026: Así funcionará este martes 3 de marzo

Cartagena

Grupo armado impuso toque de queda en El Carmen de Bolívar y ni las autoridades lo impidieron

Nación

Base Militar de San Lucas, en Bolívar, fue atacada por el ELN; personal del Ejército Nacional resultó herido

Cartagena

MinDefensa anuncia aumento de pie de fuerza en el sur de Bolívar: llegarán más de 300 miembros del Ejército Nacional

Cartagena

Denuncian la desaparición del candidato conservador al Senado Andrés Vásquez en Pelaya, Cesar

Cartagena

Ladrón se puso a llorar después de ser capturado por violento robo en Cartagena: “Es la primera vez”

Cartagena

SAE pone a la venta lote en zona norte de Cartagena ofrecido a Disney: esto dijo la entidad

Cartagena

Alcalde de Cartagena confirmó captura de ladrones que agredieron a turista en violento robo: “Cayeron las ratas”

Cartagena

El ‘4 en 1’ con el que buscan solucionar inundaciones en Bocagrande y Castillogrande, Cartagena: ¿De qué se trata?

Cartagena

Declaran calamidad pública en Bolívar por graves inundaciones: esto dijo el gobernador Yamil Arana

Panfleto en Montes de María.
Panfleto en Montes de María. Foto: Suministrado a SEMANA.

Asimismo, dieron a conocer que las capturas realizadas por las autoridades en El Carmen de Bolívar no pertenecen a su organización criminal.

“La organización no reconoce como miembros activos, ni como parte de nuestra estructura o ala militar, a las personas capturadas recientemente por las autoridades. De igual manera, aclaramos que los últimos hechos ocurridos en El Carmen de Bolívar no corresponden a nuestro accionar”, agregó el panfleto.

Grupo armado impuso toque de queda en El Carmen de Bolívar y ni las autoridades lo impidieron

Del mismo modo, lanzaron una grave amenaza contra varias personas que, según ellos, cometen delitos y afectan a la ciudadanía.

“Declaramos como objetivo militar para dar de baja a los siguientes actores que ya tenemos plenamente identificados: integrantes del Clan del Golfo y todos sus colaboradores; responsables de redes de microtráfico; cuatreros (abigeato) y extorsionistas; ladrones y violadores que degradan la seguridad de estas regiones”, indicaron los ilegales.

Así lucían las calles en El Carmen de Bolívar tras el toque de queda de los ilegales.
Así lucían las calles en El Carmen de Bolívar tras el toque de queda de los ilegales. Foto: Suministrado a SEMANA.

Los integrantes de este grupo precisaron que, supuestamente, no iban a atacar a la población civil y a la clase trabajadora de los municipios de los Montes de María.

“Nuestra presencia tiene objetivos definidos que no incluyen el hostigamiento a la población civil trabajadora. No permitiremos que la delincuencia común o estructuras externas utilicen nuestras siglas para encubrir sus delitos”, finalizó.

Y es que estos documentos que han causado terror entre la ciudadanía fueron firmados por un sujeto que se hace llamar “Comando Fuhrer”. Las autoridades en esta zona de Bolívar se encuentran en máxima alerta por las alteraciones del orden público que se puedan registrar.

Más de Cartagena

Pico y placa Cartagena: 3 de marzo 2026.

Pico y placa en Cartagena 2026: Así funcionará este martes 3 de marzo

Así se vio la plaza central de El Carmen de Bolívar.

Grupo armado impuso toque de queda en El Carmen de Bolívar y ni las autoridades lo impidieron

Los combates se presentaron en diferentes momentos del pasado domingo 26 de octubre en las zonas rurales de estos dos municipios nortecaucanos.

Base Militar de San Lucas, en Bolívar, fue atacada por el ELN; personal del Ejército Nacional resultó herido

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció medidas para el sur de Bolívar.

MinDefensa anuncia aumento de pie de fuerza en el sur de Bolívar: llegarán más de 300 miembros del Ejército Nacional

Efraín Cepeda, líder del partido Conservador, junto a Andrés Vásquez, candidato al Senado desaparecido en Cesar.

Denuncian la desaparición del candidato conservador al Senado Andrés Vásquez en Pelaya, Cesar

Este fue el momento en el que el hombre rompió en llanto.

Ladrón se puso a llorar después de ser capturado por violento robo en Cartagena: “Es la primera vez”

Predio en Cartagena ofrecido a Disney.

SAE pone a la venta lote en zona norte de Cartagena ofrecido a Disney: esto dijo la entidad

Turista fue víctima de violento robo en Cartagena - X (@ColombiaOscura)

En video quedó el presunto robo a una turista en Cartagena: generó indignación en redes

Señalados por el robo violento a una turista en Cartagena

Alcalde de Cartagena confirmó captura de ladrones que agredieron a turista en violento robo: “Cayeron las ratas”

Noticias Destacadas