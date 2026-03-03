El orden público en los Montes de María, específicamente en el municipio de El Carmen de Bolívar, sigue generando preocupación, pese a los esfuerzos que han anunciado las autoridades en esta zona del Caribe colombiano.

El sábado, 28 de febrero, y el domingo, 1 de marzo, un grupo ilegal llamado Patriotas del Dique lanzó un panfleto en el que ordenaban el cierre de establecimientos comerciales y daban la orden a la población de salir de sus viviendas después de las 7:30 de la noche. Aunque las autoridades de Policía y del Ejército Nacional realizaron anuncios y patrullajes, esto no impidió que la vida continuara normal.

MinDefensa anuncia aumento de pie de fuerza en el sur de Bolívar: llegarán más de 300 miembros del Ejército Nacional

Ahora, en un nuevo panfleto que se ha conocido, este grupo armado le declaró la guerra a los integrantes del Clan del Golfo. Precisaron que tendrá el supuesto control del territorio y que esta se creó tras la desaparición de las AUC.

“Nuestra organización cuenta con una trayectoria sólida en el país que inició en el año 2007, surgiendo como una estructura posterior a la desmovilización de las AUC. Bajo nuestra actual denominación, Patriotas del Dique, nos encontramos retomando el control de los territorios en una lucha frontal y abierta contra el Clan del Golfo”, dice el documento de estos criminales.

Panfleto en Montes de María. Foto: Suministrado a SEMANA.

Asimismo, dieron a conocer que las capturas realizadas por las autoridades en El Carmen de Bolívar no pertenecen a su organización criminal.

“La organización no reconoce como miembros activos, ni como parte de nuestra estructura o ala militar, a las personas capturadas recientemente por las autoridades. De igual manera, aclaramos que los últimos hechos ocurridos en El Carmen de Bolívar no corresponden a nuestro accionar”, agregó el panfleto.

Grupo armado impuso toque de queda en El Carmen de Bolívar y ni las autoridades lo impidieron

Del mismo modo, lanzaron una grave amenaza contra varias personas que, según ellos, cometen delitos y afectan a la ciudadanía.

“Declaramos como objetivo militar para dar de baja a los siguientes actores que ya tenemos plenamente identificados: integrantes del Clan del Golfo y todos sus colaboradores; responsables de redes de microtráfico; cuatreros (abigeato) y extorsionistas; ladrones y violadores que degradan la seguridad de estas regiones”, indicaron los ilegales.

Así lucían las calles en El Carmen de Bolívar tras el toque de queda de los ilegales. Foto: Suministrado a SEMANA.

Los integrantes de este grupo precisaron que, supuestamente, no iban a atacar a la población civil y a la clase trabajadora de los municipios de los Montes de María.

“Nuestra presencia tiene objetivos definidos que no incluyen el hostigamiento a la población civil trabajadora. No permitiremos que la delincuencia común o estructuras externas utilicen nuestras siglas para encubrir sus delitos”, finalizó.

Y es que estos documentos que han causado terror entre la ciudadanía fueron firmados por un sujeto que se hace llamar “Comando Fuhrer”. Las autoridades en esta zona de Bolívar se encuentran en máxima alerta por las alteraciones del orden público que se puedan registrar.