Crisis de orden público en el sur de Bolívar va en aumento: gobernador Arana pide reunión urgente con el presidente Petro

El mandatario departamental dio a conocer que envió una carta a la Casa de Nariño por esta compleja situación.

Gabriel Salazar López

15 de enero de 2026, 8:36 p. m.
Gobernador de Bolívar, Yamil Arana y el presidente de Colombia, Gustavo Petro.
Gobernador de Bolívar, Yamil Arana y el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Foto: Archivo Semana.

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, dio a conocer este jueves, 15 de enero, que envió una carta al presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicitando una reunión por la grave crisis de orden público que atraviesa el sur de su departamento.

“Se evidencia un escenario de inminente riesgo para la población civil, que exige acciones urgentes para garantizar la vida, la seguridad y los derechos fundamentales de las comunidades del sur de Bolívar”, expresa la misiva enviada por el gobernador Arana al jefe de Estado.

Noticia en desarrollo...

