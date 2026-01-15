Crisis de orden público en el sur de Bolívar va en aumento: gobernador Arana pide reunión urgente con el presidente Petro

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, dio a conocer este jueves, 15 de enero, que envió una carta al presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicitando una reunión por la grave crisis de orden público que atraviesa el sur de su departamento.

“Se evidencia un escenario de inminente riesgo para la población civil, que exige acciones urgentes para garantizar la vida, la seguridad y los derechos fundamentales de las comunidades del sur de Bolívar”, expresa la misiva enviada por el gobernador Arana al jefe de Estado.

Noticia en desarrollo...