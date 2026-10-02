El Gran Fondo de Nairo Quintana inaugurará 35 kilómetros de asfalto con ciclistas de 23 países en Bolívar

Todo está listo en Bolívar para vivir una jornada histórica sobre dos ruedas. Este 7 de octubre se realizará el Gran Fondo de Nairo Quintana, una competencia que tendrá como escenario la nueva vía a La Línea, una de las obras de infraestructura vial más importantes que entregará la Gobernación de Bolívar.

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Para el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, este evento representa una oportunidad para mostrar las nuevas obras que están transformando la movilidad del departamento y, al mismo tiempo, posicionar a Bolívar como un destino para grandes eventos deportivos.

“Estamos listos para recibir a Nairo Quintana y a todos los ciclistas que llegarán a nuestro departamento. La nueva vía a La Línea no solo está cambiando la movilidad de Bolívar, también se convierte en escenario para demostrar todo lo que tenemos para ofrecer”, señaló el mandatario.

El Gran Fondo permitirá además que deportistas y aficionados conozcan de primera mano los paisajes de municipios como Turbaco, Arjona, Mahates, Santa Rosa, Villanueva, Soplaviento y San Estanislao.

En el evento participarán reconocidas figuras del ciclismo nacional e internacional, entre ellas, Alberto Contador, Rigoberto Urán y Chris Froome.

La Línea, corredor estratégico

La Línea hace parte de un proceso de rehabilitación de más de 35 kilómetros con asfalto, correspondiente a un corredor estratégico para las comunidades de la región, que conecta desde La Cordialidad hasta el municipio de San Cristóbal.

El gobernador recordó que durante años este corredor presentó difíciles condiciones de movilidad para los habitantes, incluso generando dificultades para el traslado de personas enfermas. Destacó la transformación que actualmente experimenta la vía.

“Este tramo fue una vía que por mucho tiempo trasnochó a los habitantes de esta región, porque no podían sacar a sus enfermos; era una vía de verdad en malas condiciones. Y hoy tienen una autopista, miren cómo está quedando. Ya nos faltan pocos tramos para cumplir el sueño de una región completa”, manifestó el gobernador.

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Por su parte, Luisa Ríos, integrante del equipo de Nairo Quintana, destacó las condiciones de la vía y extendió la invitación a los corredores y a la comunidad para vivir esta jornada deportiva en Bolívar.

“Bolívar nos espera con los brazos abiertos. Qué belleza de vía la que tienen para todos los corredores y, obviamente, para la comunidad”, señaló Ríos.

Finalmente, el gobernador resaltó la participación internacional que tendrá el evento, con ciclistas provenientes de 23 países. Aseguró que Bolívar está preparado para recibirlos.