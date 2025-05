Encuentro entre Benedetti y Dumek Turbay: ¿De qué hablaron en Montería?

“Agradezco al ministro Benedetti, pues el gran anhelo nuestro, luego de 15 meses de gobierno, era que nos tuvieran en cuenta. Usted desde que lo invitamos, no dudó un instante en acompañarnos. Eso es muestra de una gran disposición por parte de un líder caribe dentro del gobierno nacional, que quiere hacer la tarea y eso es lo que nosotros queremos: hacer unidos la tarea”, expresó el alcalde Dumek Turbay.

“El Consejo servirá para dejar de lado las confrontaciones o el reclamo constante por unos recursos nacionales que no llegan a las regiones. Se trata de ponernos de acuerdo en lo importante, concertar intereses y acabar con las narrativas de que la plata no llega o que acá se pierde”, explicó Dumek Turbay.

“Siempre me he sentido en deuda con mi región, nunca me volveré cachaco. La inversión pública históricamente se ha quedado en el centro del país; y siempre se le ha dado la espalda al Caribe desde épocas inmemoriales. Esto ha generado atraso y discriminación perversa contra nuestra región. Acá hay gente inteligente y pujante, por encima de todos los promedios nacionales en diferentes ámbitos”, manifestó el ministro.