Exclusiva | JuanDi Fiel, vocalista de Charanga Joven, se destapa en SEMANA y cuenta cómo fue su accidente

Charanga Joven es una orquesta cartagenera con un amplio repertorio musical con el que hacen homenajes a grandes artistas de la salsa como: Orquesta Aragón; Candido Fabre; Pupi y su Charanga; Nelson y sus Estrellas.

Esta agrupación inició hace cuatro años en el Corralito de Piedra. Respecto a su inicio, su director, Óscar Montes, manifiesta lo siguiente: “Empezamos siempre con ese amor, que se tiene por la música y ante todo la amistad que tenemos”. De hecho, esto se nota en el escenario, la camaradería entre ellos es casi palpable en cada canción.

Con el pasar de los años, han lanzado tres temas inéditos, aunque la mayoría de los cartageneros los conocen por La Invitación, también son los autores de las canciones Mil años y El vuelto. Si bien han ido construyendo su carrera artística con esfuerzo y dedicación, es innegable que en el último año han tenido el mayor crecimiento como artistas en el ámbito nacional.

Desde el segundo semestre de 2022, se posicionaron como una de las agrupaciones revelación más prometedoras de la ciudad.

Charanga Joven - Foto: Cortesía David Castro Solano

Pero no todo fue color de rosa. Este 2023, en medio de uno de los picos más altos de su carrera, una terrible noticia oscureció la emoción en medio de la gira.

El pasado 13 de febrero, la agrupación dio a conocer a la opinión pública una lamentable noticia que cambiaría las dinámicas de la orquesta de forma inesperada. “Charanga Joven lamenta informar que nuestro cantante Juandi, sufrió un accidente de tránsito en la noche de ayer”, se lee en el comunicado de prensa difundido por redes sociales.

Este accidente cayó como un baldado de agua fría, pues el amigo y músico se encontraba gravemente herido y no podría volver al escenario durante su proceso de recuperación, que tomaría varios meses.

El accidente

Óscar Montes fue una de las primeras personas en conocer la noticia. Juan Diego Llamas, más conocido como JuanDi Fiel, había sufrido un grave accidente de tránsito en el que se partió su mentón.

Inmediatamente, la agrupación debía empezar a tomar decisiones difíciles, ya que este hecho ocurrió a cuatro días de participar en el Festival de Orquestas que se llevó a cabo en el marco del Carnaval de Barranquilla.

“Nosotros dijimos: ‘bueno, no hay festival de orquesta’; porque eso fue ya, o sea, no había tiempo de nada. De hecho, yo me reuní con los muchachos y les dije: ‘muchachos, vamos a informar en el festival que, no vamos a participar’ (…) entonces no, uy, qué embarrada, pero toca informarlo.

Sin embargo, estaban esas ganas de nosotros de participar y a mí se me vino a la cabeza una persona que es muy buen cantante de la ciudad, se llama Dilson Obyrne, el cual conozco hace mucho tiempo y es muy amigo mío y yo dije: ‘lo voy a llamar a ver qué pasa’”, así lo contó Montes.

La ausencia de su vocalista principal significó un gran reto, sobre todo para quien en su momento fue su reemplazo. Dilson Obyrne tomó el desafío de aprenderse el repertorio en 72 horas y no solo eso, lograr hacerle justicia al intérprete de La Invitación.

Luego de dar su mayor esfuerzo, a la mañana siguiente del show, Óscar recibió una llamada donde anunciaban que habían sido los ganadores de dos Congo de Oro. Una buena noticia en medio de la adversidad, pues, simultáneamente, Montes recibía el desalentador parte médico de su colega.

La recuperación

Mientras todo el grupo se encontraba cumpliendo con sus responsabilidades, Juan Diego había salido con éxito de una cirugía que le permitiría volver a los escenarios en aproximadamente seis meses, pero la determinación pudo más y JuanDi volvió al ruedo antes de lo esperado.

“Todo esto ha sido un reto grande, nuevamente me tocó aprender, por decirlo así, a masticar. Me rompí el mentón, entonces todo era líquido, no podía hablar mucho, o sea, fue una cuestión de volverme a adaptar. Entonces sí, el tiempo de recuperación como tal pintaba iba a ser un poco más largo, pero bueno, siempre como que uno es un poco necio (…)

Yo siempre mantuve el movimiento, no me puedo quedar callado nunca; entonces siempre estuve hablando, mejor dicho todo el día y todos me mandaron a callar. Me regañaban, mi mamá, mi familia, mis amigos”, expresó Juan Diego con nostalgia.

El cantante aseguró que la clave para su rápida recuperación fue mantener el ánimo y las ganas de salir adelante, tener la ilusión de volver a pisar un escenario y empuñar un micrófono era reconfortante para él.

Pero dentro de este proceso, la familia jugó un papel importante. JuanDi aseguró que dedicarse al mundo de la música tiene un alto costo y es el poco tiempo de calidad con sus seres queridos. Una de las cosas que resalta de los meses que estuvo en casa fue disfrutar de estar rodeado de personas que lo aman y se preocupan por él.

Juan Diego Llamas, 'JuanDi Fiel', vocalista de Charanga Joven - Foto: Cortesía David Castro Solano

¿Qué les depara el futuro?

Desde el regreso de JuanDi a la tarima, Charanga Joven no ha parado, de hecho su presentación más reciente fue el pasado domingo, 25 de junio, en el marco del Festival de los Montes de María, pero la agenda no se detiene. En este momento se encuentra en medio de una serie de conciertos a nivel nacional.

Además de esto, su fanaticada aclama más canciones originales, luego de sus grandes éxitos. Es por ello que SEMANA conoció en exclusiva que, el próximo mes de agosto, Charanga Joven estará lanzando su cuarto sencillo, por lo que esperan gran apoyo de sus seguidores.

Asimismo, los planes para lanzar su primer álbum ya están en marcha y esperan continuar llenando conciertos hasta que su público lo permita.