¿Ganaderos saldrán nuevamente a las calles? Esto se sabe sobre las manifestaciones contra invasiones de predios

Esta semana, el gremio de ganaderos se tomó las vías al centro y sur del municipio de Plato, Magdalena. Esto a manera de manifestación, puesto que se encuentran alarmados luego de encontrar marcaciones en los árboles que indican una delimitación de los predios en forma ilegal, lo cual corresponde alrededor de 4.000 hectáreas de tierra.

“Íbamos en una caravana lo más pacífica del mundo, no hubo violencia de ninguna de las partes y estuvimos acompañados del Ejército de la Policía Nacional y la Policía de carreteras, no somos paramilitares, hay ganaderos, campesinos y agricultores. Ahora me preocupa eso, yo he sido víctima de la violencia, yo fui secuestrado por las Farc, fui víctima de los paramilitares que me iban a matar, tengo un hermano desaparecido desde 2010, y ahora estar tildados como paramilitares me hace perder la tranquilidad”, le dijo Rafael Jaraba del Castillol, con voz entrecortada, a SEMANA.

GANADEROS SE UNEN PARA ENFRENTAR T NO PERMITIR INVASORES EN SUS FINCAS pic.twitter.com/uLbhssKO10 — CAALGO (@Caalgo) September 19, 2022

La problemática de las invasiones de predios no son algo nuevo; sin embargo, se han intensificado desde la posesión del presidente Gustavo Petro y tras los discursos que, al parecer, alimentaron la creencia de que algunas tierras pasarían de unos dueños a otros.

Por esta razón, el presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), José Félix Lafaurie, ha expresado en múltiples ocasiones que seguirán manifestándose. “Los ganaderos no podemos quedarnos quietos. Por eso vamos a seguir manifestándonos pacíficamente, cumpliendo la ley y acompañando a las autoridades civiles y militares para defender nuestro patrimonio. #LaPropiedadPrivadaSeRespeta #SolidaridadGanadera”, expresó por medio de su cuenta de Twitter.

La cumbre ganadera con la @PoliciaColombia, permitió establecer la activación de instrumentos jurídicos, de inteligencia, comunicación y tecnología, para obrar en contra de la ocupación ilegal de tierras en el país.



Comunicado de prensa 👉🏽 https://t.co/4ZKplA3nJA pic.twitter.com/RyqtaKAomd — José Félix Lafaurie (@jflafaurie) September 19, 2022

Igualmente, en el marco de la Cumbre Ganadera Nacional con la Policía, el gremio logró establecer con la institución un plan de acción con instrumentos jurídicos, de inteligencia, comunicación y tecnología, para obrar en contra de la invasión y ocupación ilegal de tierras en el país.

“Si la invasión de una finca supera las 48 horas, el tema pasa a ser de tratamiento del régimen penal. En estos casos, la Policía Nacional no trataría de expulsar al invasor o a los ocupantes, sino que procedería a su respectiva captura”, manifestó el director de la institución, mayor general Henry Armando Sanabria Cely.

Por su parte, José Félix Lafaurie manifestó que se utilizarán diferentes recursos en materia de normas y de orden jurídico, que pronto se podrán en marcha. “El abigeato es un delito que castiga con prisión y extinción de dominio. Debemos articular la interpretación de la ley”.

Invasores: la nueva guerra que estalló en Colombia por la tierra. Miles de vidas y la propiedad privada están en riesgo. Las autoridades no hacen nada

El capítulo de una nueva guerra en Colombia ya se empezó a escribir a la vista de todos, mientras que el presidente Petro se la juega en la búsqueda de una “paz total” con los grupos criminales. Esta vez ha estallado una confrontación civil sin precedentes por la invasión de la tierra que promete agravarse.

Miles de vidas están en riesgo, al igual que la propiedad privada, pero las autoridades hacen poco o nada. Las invasiones más críticas están en Cauca, Antioquia, Huila, Cesar, Risaralda y Atlántico. ¿Qué está pasando?

De un lado están quienes dicen sentirse envalentonados por el discurso del entonces candidato Petro, quien manifestó en diferentes plazas su deseo de redistribuir la tierra para darles a los menos favorecidos. Ellos se han lanzado ferozmente sobre predios privados. Del otro lado, están aquellos que aseguran estar dispuestos a morir en la defensa de sus propiedades.

Las primeras confrontaciones iniciaron hace poco más de dos meses, cuando se conoció la victoria de Petro en segunda vuelta. En el Cauca, centenares de indígenas desplegaron toda una estrategia para hacerse con predios de tierra plana en los municipios de Corinto, Caloto, Guachené y Miranda, todos en el norte del departamento.