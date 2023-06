Judith Pinedo, ‘Mariamulata’, será candidata a la Alcaldía de Cartagena

Empiezan la puja política en las ciudades del país con miras a las elecciones regionales que se realizarán en el mes de octubre para elegir gobernadores, alcalde, diputados y concejales.

Uno de los movimientos de este tipo se dio en Cartagena, donde la exalcaldesa Judith Pinedo, conocida como ‘Mariamulata’, adelantó el trámite ante la Registraduría para postularse de manera independiente a la Alcaldía con el movimiento Valientes por Cartagena.

Busca llegar de nuevo a la alcaldía de Cartagena por le movimiento Valientes por Cartagena - Foto: Cortesía Instagram @mariamulata_judithpinedo

Pinedo hizo el anuncio tres meses después de haber recobrado su libertad por decisión de la Corte Suprema y destacó que el proceso para aspirar nuevamente al primer cargo de la ciudad se adelantará por firmas.

La exalcaldesa de Cartagena más popular en los últimos años, permanecía en una cárcel de mujeres en la Costa esperando a que la Corte Suprema de Justicia revisara su caso. Finalmente, la justicia le dio la razón a pesar de que el Tribunal Superior de Cartagena la condenó a 12 años y cinco meses de prisión por supuestamente vender a un privado un bien público o parte de una playa, declarada diez años antes de su alcaldía como un baldío.

La conclusión del alto tribunal, para absolver a Pinedo, es que la administración de la alcaldesa sí podía vender ese terreno baldío (que es de unos 200 metros cuadrados), que de hecho ya venía ocupando el hotel Dann, porque se determinó que ese lote no hacía parte del área de playa, que es inembargable, imprescriptible e inajenable. Era un baldío que legalmente podía ser objeto de compraventa, que fue lo que hizo la Alcaldía.

Judith Pinedo, declarada inocente el 7 de octubre de 2020 por el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Turbaco, trató de demostrar su inocencia durante el juicio ante el Tribunal Superior de Cartagena. Allí presentó los conceptos de Henry Quiroga Vaca y Jorge Leal Santos, dos peritos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), quienes aseguraron que el polémico terreno se encuentra en la zona de piscinas y no al lado, pero los magistrados no consideraron dicho dictamen.

Adelantó el trámite ante la Registraduría para postularse de manera independiente a la Alcaldía con el movimiento “Valientes por Cartagena” - Foto: Cortesía Instagram @mariamulata_judithpinedo

En su aspiración de llegar a la alcaldía de Cartagena Judith Pinedo confirmó que el comité inscriptor está conformado por tres mujeres muy importantes de la ciudad, mujeres muy valerosas que vienen de distintos sectores: Dunia León, Martha Rivero y Mercedes Rizo”, anunció en sus redes sociales.

“Una vez realizamos este trámite ante la Registraduría, fuimos a la Colombiatón. Fue una emoción en cada esquina, en cada persona, en cada abrazo, en cada calle, en cada fachada de cada casa. Caminamos casi dos kilómetros, un recorrido que siguió por Flor del Campo, Villas de Aranjuez y Ciudad del Bicentenario”, indicó en sus redes sociales.

Explicó que el proceso lo arrancó en este último sitio donde inició el día 15 de junio públicamente esta nueva etapa de su vida, “mi decisión de ser candidata a la Alcaldía, de hacerlo con el pueblo cartagenero, de la manera más cercana y transparente, de hacerlo juntos y, sobre todo, de hacerlo con valentía y esperanza”, afirmó.

Indicó que se sintió muy emocionada de empezar este proceso en ese lugar. “Me emociona profundamente que este recorrido haya sido mi primer contacto después de haber estado injustamente encarcelada por aquellos que creían que tenían que callar nuestra voz. No solo no la callaron, sino que no la van a callar. Nosotros vamos a seguir haciendo lo que sabemos hacer: construir comunidad, construir ciudadanía, amar al otro, hacer política y gobierno con felicidad. Es hora, además, de empezar a ver la ciudad con ojos de mujer para que los hombres sean felices también” destacó.

El proceso lo adelanta la exalcaldesa Judith Pinedo, conocida como Mariamulata - Foto: Cortesía Instagram @mariamulata_judithpinedo

Afirmó que su objetivo era volver a la política desde el sitio donde nació la nueva Cartagena y recordó que fue durante su administración que se llevó a cabo el megaproyecto urbanístico Ciudad Bicentenario que “no solo ofreció soluciones de vivienda, sino que contribuyó a la construcción de tejido social”.