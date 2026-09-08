La Torre del Reloj de Cartagena cambiará de color: ¿qué hay detrás de la decisión?

Quienes recorran el Centro Histórico de Cartagena durante las noches del 9 y 10 de septiembre se encontrarán con una imagen poco habitual: la Torre del Reloj estará iluminada de morado y dorado.

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Pero no se trata de una nueva decoración para atraer turistas ni de una celebración más en la agenda de la ciudad. Detrás de los colores hay un mensaje que la Alcaldía quiere poner en el centro de la conversación: la prevención del suicidio y el cuidado de la salud mental.

La iluminación hace parte de la agenda programada por la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Programa de Salud Mental del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se conmemora cada 10 de septiembre.

El acto tendrá como lema ‘Código Dorado: Cartagena cuida la vida en comunidad’, una estrategia que busca que la prevención no quede únicamente en manos de las instituciones, sino que también involucre a ciudadanos, familias, comunidades y diferentes sectores.

¿Cuál es el significado de los colores?

El dorado representa la prevención del suicidio, mientras que el púrpura está asociado a la sensibilización sobre la epilepsia. La combinación busca abrir una conversación sobre salud mental, prevención de la conducta suicida y eliminación de los estigmas relacionados con la epilepsia.

Torre del Reloj morada y dorada Foto: Alcaldía de Cartagena / API

La apuesta del Distrito va más allá de iluminar durante dos noches uno de los monumentos más reconocidos de Cartagena. El llamado es a que las personas sepan identificar señales de alerta, escuchar sin juzgar, acompañar y, especialmente, saber qué hacer y a quién acudir cuando una situación requiere atención.

Los datos muestran por qué el tema sigue sobre la mesa

Según cifras del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila), con corte a la semana epidemiológica 33, Cartagena registra 396 intentos de suicidio durante 2026, frente a 399 en el mismo periodo de 2025. Esto representa una disminución del 0,75 %.

Aunque la cifra muestra una reducción, el Distrito mantiene las acciones de prevención. Durante este año, el Programa de Salud Mental del Dadis ha llegado a cerca de 3.560 personas en las tres localidades de Cartagena.

De ellas, 2.541 fueron estudiantes, docentes y padres de familia vinculados a actividades en instituciones educativas. Otras 590 personas participaron en acciones comunitarias y 429 funcionarios de entidades como el ICBF, la Personería Distrital, el IPCC y las secretarías de Educación y Participación recibieron formación.

También se realizaron jornadas integrales de salud en Zaragocilla y El Pozón, con 537 y 162 participantes, respectivamente.

La ciudad cuenta además con una red especializada integrada por ocho IPS para atender situaciones relacionadas con la salud mental. Y si la situación requiere atención inmediata, existen líneas disponibles las 24 horas: la línea 125 del CRUED y la Línea Nacional de Salud Mental 106.