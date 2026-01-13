Cartagena

Los sectores de Cartagena que tendrán cortes de luz este miércoles 14 de enero del 2024

Las labores forman parte de un plan de inversión y mejoras que Afinia adelanta.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
13 de enero de 2026, 3:59 p. m.
Afinia interrumpirá el servicio de energía de manera temporal en varios municipios de Bolívar, incluido Cartagena.
Afinia interrumpirá el servicio de energía de manera temporal en varios municipios de Bolívar, incluido Cartagena. Foto: Afinia

La empresa prestadora del servicio de energía eléctrica en Cartagena informó que este jueves 14 de enero se realizarán trabajos de mantenimiento y optimización de la infraestructura, lo que obligará a interrumpir el suministro en distintos puntos de la ciudad.

Las labores forman parte de un plan de inversión y mejoras que Afinia adelanta para fortalecer la confiabilidad y calidad del servicio en el área metropolitana. Esta programación implica que varios barrios cartageneros tendrán suspensión temporal de electricidad durante diferentes franjas horarias.

Las festividades continúan este jueves 13 de noviembre con el Bando de Independencia, el tradicional desfile en el que comparsas, lanceros, reinas y agrupaciones folclóricas recorren las calles.
Las festividades continúan este jueves 13 de noviembre con el Bando de Independencia, el tradicional desfile en el que comparsas, lanceros, reinas y agrupaciones folclóricas recorren las calles. Foto: Colprensa

Entre los sectores que estarán sin luz se encuentran el barrio Villa Hermosa, así como zonas específicas como la carrera 96A entre calles 1 y 3, y la carrera 92B entre calles 3 y 1, además del sector Campo Bello III. El corte en estas áreas está programado desde las 10:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche.

De igual forma, se ha definido una suspensión de energía en el barrio Los Corales, donde el servicio no estará disponible desde las **6:10 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde. Esta medida responde a la necesidad de ejecutar ajustes técnicos que permitan optimizar las redes de distribución.

Cartagena

Pilas; estos son los barrios que tendrán cortes de luz este 10 de enero de 2026 en Cartagena

Confidenciales

Gobernador de Bolívar entrega reconocimiento al futbolista Jorge Carrascal e hizo un importante anuncio

Cartagena

Cortes de luz en Bolívar, Magdalena y Cartagena este 7 de enero; pilas

Cartagena

Cartagena dice adiós a los coches tirados por caballos. Estrenan la primera flota de carrozas 100% eléctricas

Cartagena

Intento de robo a carro de valores en vía Riohacha-Santa Marta deja una persona muerta

Cartagena

Así fue el voraz incendio en el mercado de Bazurto en Cartagena: las pérdidas son millonarias

Nación

Policía dice que se redujeron los homicidios durante la noche de Navidad en Colombia: estas son las cifras

Gente

Festival de Música de Cartagena: el evento que inaugura la vida social del país con los mejores músicos del mundo

Mejor Colombia

Origen Colombia, una vitrina para la artesanía nacional en el corazón de Cartagena

Turismo

Tres destinos colombianos que son tendencia en ‘rankings’ internacionales de viajes para 2026

La compañía también recordó a los usuarios que cuenta con múltiples canales de atención disponibles para resolver inquietudes, facilitar trámites de pagos o recibir reportes de fallas. Entre estos servicios se encuentran la línea 115, la oficina virtual y la aplicación móvil AfiniApp, herramientas que buscan agilizar la atención al cliente.

Afinia, filial del Grupo EPM, opera en varios departamentos de la región Caribe y desarrolla un ambicioso plan de inversiones en infraestructura eléctrica y tecnología desde que inició operaciones tras la salida de Electricaribe en 2020. Este plan incluye mejoras en subestaciones, líneas de alta tensión y redes de distribución con el fin de reducir interrupciones y ofrecer un suministro más estable a la población.

Se recomienda a los residentes de las zonas afectadas tomar previsiones durante el tiempo que dure la suspensión del servicio, así como reportar cualquier eventualidad a través de los canales oficiales de atención de la empresa.

Más de Cartagena

Afinia interrumpirá el servicio de energía de manera temporal en varios municipios de Bolívar, incluido Cartagena.

Los sectores de Cartagena que tendrán cortes de luz este miércoles 14 de enero del 2024

Afinia

Pilas; estos son los barrios que tendrán cortes de luz este 10 de enero de 2026 en Cartagena

Gobernador de Bolívar, Yamil Arana y el jugador de fútbol Jorge Carrascal.

Gobernador de Bolívar entrega reconocimiento al futbolista Jorge Carrascal e hizo un importante anuncio

Afinia y Air-e prestan los servicios de energía en el Caribe.

Cortes de luz en Bolívar, Magdalena y Cartagena este 7 de enero; pilas

Comienan a funcionar los coches eléctricos que reemplazarán a las carrozas tiradas por caballos en Cartagena.

Cartagena dice adiós a los coches tirados por caballos. Estrenan la primera flota de carrozas 100% eléctricas

Los hechos se presentaron este 30 de diciembre.

Intento de robo a carro de valores en vía Riohacha-Santa Marta deja una persona muerta

Incendio en el mercado de Bazurto de Cartagena.

Así fue el voraz incendio en el mercado de Bazurto en Cartagena: las pérdidas son millonarias

Las autoridades llegaron al lugar para iniciar la investigación y hacer el levantamiento del cadáver (imagen de referencia)

Policía dice que se redujeron los homicidios durante la noche de Navidad en Colombia: estas son las cifras

Llegan más policías para reforzar la seguridad en Bolívar.

Refuerzan seguridad en Bolívar con la llegada más policías para los municipios: así serán distribuidos

Las autoridades investigan los hechos de la muerte y si la pareja sentimental de la mujer estaría o no implicado en su asesinato.

Impactante crimen en Bolívar: menor de 16 años fue asesinada cuando intentaba escapar de sus secuestradores

Noticias Destacadas