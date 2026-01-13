Los sectores de Cartagena que tendrán cortes de luz este miércoles 14 de enero del 2024

La empresa prestadora del servicio de energía eléctrica en Cartagena informó que este jueves 14 de enero se realizarán trabajos de mantenimiento y optimización de la infraestructura, lo que obligará a interrumpir el suministro en distintos puntos de la ciudad.

Las labores forman parte de un plan de inversión y mejoras que Afinia adelanta para fortalecer la confiabilidad y calidad del servicio en el área metropolitana. Esta programación implica que varios barrios cartageneros tendrán suspensión temporal de electricidad durante diferentes franjas horarias.

Entre los sectores que estarán sin luz se encuentran el barrio Villa Hermosa, así como zonas específicas como la carrera 96A entre calles 1 y 3, y la carrera 92B entre calles 3 y 1, además del sector Campo Bello III. El corte en estas áreas está programado desde las 10:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche.

De igual forma, se ha definido una suspensión de energía en el barrio Los Corales, donde el servicio no estará disponible desde las **6:10 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde. Esta medida responde a la necesidad de ejecutar ajustes técnicos que permitan optimizar las redes de distribución.

La compañía también recordó a los usuarios que cuenta con múltiples canales de atención disponibles para resolver inquietudes, facilitar trámites de pagos o recibir reportes de fallas. Entre estos servicios se encuentran la línea 115, la oficina virtual y la aplicación móvil AfiniApp, herramientas que buscan agilizar la atención al cliente.

Afinia, filial del Grupo EPM, opera en varios departamentos de la región Caribe y desarrolla un ambicioso plan de inversiones en infraestructura eléctrica y tecnología desde que inició operaciones tras la salida de Electricaribe en 2020. Este plan incluye mejoras en subestaciones, líneas de alta tensión y redes de distribución con el fin de reducir interrupciones y ofrecer un suministro más estable a la población.

Se recomienda a los residentes de las zonas afectadas tomar previsiones durante el tiempo que dure la suspensión del servicio, así como reportar cualquier eventualidad a través de los canales oficiales de atención de la empresa.