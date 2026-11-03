Moda con sello femenino: Marca Bolívar lanza colección inspirada en la Independencia de Cartagena

Las Fiestas de la Independencia de Cartagena ya tienen su pinta. Marca Bolívar y su proyecto de moda Elar lanzaron Saliendo es Saliendo, una colección de ropa inspirada en los elementos que hacen únicas las fiestas de noviembre: el picó, los carteles del runner, los colores, la maicena y los bailes de champeta.

Gobernación de Bolívar atiende a familias afectadas por inundaciones en Turbaco

Son piezas pensadas para vivir las fiestas con estilo y llevar puesto lo que hace especial esta celebración, que cada noviembre reúne a miles de personas. Los estampados recuerdan las bocinas pintadas de los picós, la tipografía de los carteles que anuncian los bailes de champeta y los colores que llenan las calles en cada desfile.

Detrás de cada prenda hay manos de Bolívar. Las piezas de Saliendo es Saliendo fueron elaboradas por mujeres del departamento, confeccionistas y las tejedoras de Mampuján, cuya técnica de tela sobre tela es reconocida por contar historias a través del arte. Por eso, quien lleva una prenda de esta colección también apoya el trabajo de estas mujeres y de sus comunidades.

Colección inspirada en las fiestas de Cartagena. Foto: Suministrado a SEMANA.

“Las fiestas de la independencia nos unen y por eso quisimos que en estas fiestas Cartagena se vistiera de Bolívar. Queríamos que la gente pudiera llevar la fiesta puesta con orgullo, y que cada prenda contara también quién la hizo. Saliendo es saliendo es Cartagena y es Bolívar, hecha a mano por mujeres de nuestro departamento”, afirmó Angélica Salas, gestora social de Bolívar.

Gobernador de Bolívar hace importante anuncio por obra en El Laguito, Cartagena: “De primer nivel”

La colección ya está a la venta en el Centro Artesanal Marca Bolívar, en el Palacio de la Proclamación, en el Centro Histórico de Cartagena. El horario es de lunes a sábado de 10:00 a. m. a 7:00 p. m., y los domingos de 12:00 m. a 6:00 p. m.