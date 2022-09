“No habrá JEP para narcos”: Roy Barreras, presidente del Senado

En el marco del foro Bloque Parlamentario del Caribe, el presidente del Senado, Roy Barreras, reveló que el Congreso se encuentra adelantando un proyecto de ley de sometimiento, que dé garantías a los ciudadanos de una seguridad jurídica.

“No habrá JEP para narcos, la sociedad colombiana exige seguridad jurídica y garantías de que los criminales no van a salir masivamente a las calles en una feria de impunidades en que la sociedad no tenga garantías de una no repetición”, explicó el funcionario.

El proyecto consiste en ejecutar un criterio de elegibilidad penal, el cual una vez que el Gobierno presente ese proyecto de sometimiento, solo puedan beneficiarse de rebajas quienes dejen de matar; “no habrá beneficios para los que decidan seguir asesinando a líderes sociales ambientales o policiales“, aseveró Barreras.

Asimismo, el presidente del Senado hizo énfasis en que las personas que cumplan con los requisitos para ser cobijadas por la ley deberán estar comprometidos con la desarticulación de las estructuras criminales y evitar, en sus palabras, el reciclaje de capo.

El Bloque Parlamentario del Caribe

Este es un espacio donde se encuentran el sector público y privado para desarrollar una gestión del territorio regional y no solo departamental. Según Roy Barreras, este escenario se debe realizar de manera periódica junto al Gobierno nacional, por lo que el funcionario sugiere que se realice al menos una vez al mes.

Este bloque dio inicio en la mañana de este viernes en el Palacio de la Proclamación de la capital de Bolívar y contó con la presencia de senadores, representantes a la Cámara, gobernadores, alcaldes y concejales de la región Caribe colombiana.

Ante los múltiples funcionarios se presentaron al menos seis requerimientos más de proyectos que, según las autoridades de distintas ciudades de la región Caribe, deben ser prioritarios en beneficio de los habitantes.

La Cámara de Comercio de Cartagena presentó un documento llamado “Proyectos Prioritarios del Caribe, Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026″ en el cual se señalan las principales iniciativas estratégicas para la costa norte colombiana.

Entre los proyectos destacados están los proyectos viales en 14 carreteras, 7 aeropuertos, 781 km de red férrea y 668 km navegables habilitados en el río Magdalena, además del macroproyecto del canal del Dique, este último que tantas trabas ha tenido en los últimos meses y que aún no se define su fecha con el nuevo Gobierno para su adjudicación.

Además de ello, se planteó un plan integral de adaptación al cambio climático de la región Caribe, lo que catalogaron como un plan maestro de los ríos Sinú y San Jorge, para la preservación y recuperación de ciénagas y manglares, la protección costera de Cartagena y Santa Catalina, y la implementación de los planes de manejo del Cerro Pintado, Montes de Oca, Serranía del Perijá y Sierra Nevada, entre otros.

Roy Barreras propone ley seca para congresistas

El senador del Pacto Histórico Álex Flórez agredió a los miembros de un hotel de Cartagena que no le permitieron ingresar a una mujer a su habitación. En medio del descontrol, la Policía llegó al establecimiento y también fue blanco del maltrato. Todo quedó registrado en video. Este hecho ha sido reprochado desde todos los sectores.

Roy Barreras, presidente del Congreso y acompañante de bancada del protagonista, rechazó el comportamiento que sostuvo el senador en la madrugada de este viernes en el sector de Bocagrande. Barreras reveló que Flórez estaba en Cartagena cumpliendo con la agenda regional del Legislativo, tal como lo estaban haciendo el resto de sus compañeros.

En primer lugar, dijo que no tenía argumentos para entender el escenario en el que se montó Flórez porque no toma licor, pero tiene claro que las copas no son buenas consejeras. De igual manera, descalificó el hecho vergonzoso al señalar que, quienes ostentan cargos públicos, sí están en la obligación de dar ejemplo.