“Nos enfrentamos a retos inmensos que ponen a prueba nuestra democracia”: Rafaela Cortés, gobernadora del Meta, nueva presidenta de la FND

Rafaela Cortés Zambrano, la gobernadora del Meta, fue elegida este jueves, 19 de febrero, como nueva presidenta de la Federación Nacional de Departamentos (FND) durante la Cumbre de Gobernadores realizada en la ciudad de Montería.

En el acto la gobernadora hizo un llamado contudente a fortalecer la voz de los territorios, recuperar la relación entre los departamentos y el Gobierno nacional de cara a las elecciones y el próximo presidente de la República.

“Nos enfrentamos a retos inmensos que ponen a prueba nuestra democracia. La verdadera estabilidad de nuestra Nación depende de una seguridad que se sienta en el territorio y de una paz electoral que garantice que el ciudadano pueda elegir sin miedo”, dijo Cortes durante la cumbre.

La Federación Nacional de Departamentos (FND) tiene nueva presidenta. Se trata de la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés Zambrano, quien fue elegida durante la Cumbre de Gobernadores en Montería. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/aYzqcBGXrS — Revista Semana (@RevistaSemana) February 19, 2026

Cortés fue electa en este importante cargo en el marco de una cumbre por la solidaridad con el pueblo cordobés, uno de los departamentos más golpeados por las inundaciones causadas por el frente frío que azotó a Colombia a comienzos de febrero.

La única forma de transportarse de manera segura en Córdoba es con pequeñas canoas. Foto: AFP

Esas emergencias también afectaron a otros siete departamentos, entre ellos Antioquia, Nariño, Sucre y Chocó.

Al tomar posesión del cargo, la gobernadora del Meta subrayó la necesidad de avanzar hacia un nuevo modelo de recuperación y adaptación, que permita pasar de la atención reactiva de las emergencias a una gestión preventiva y estructural del riesgo.

“Proponemos un modelo de gobernanza regional que gestione recursos directos mediante el desahorro del Fondo de Ahorro y Estabilización, la flexibilización de regalías y el apoyo del sector privado a través de obras por impuestos”, manifestó.

Al mismo tiempo, aseguró que los recursos deben llegar directamente a los territorios para estabilizar las economías y blindar las regiones.

La funcionaria también recalcó la importancia de restablecer la confianza entre el Gobierno nacional y los departamentos luego de un distanciamiento institucional durante el mandato de Gustavo Petro.

Contraloría hará seguimiento especial al decreto de emergencia económica y a la plata destinada a atender desastres por lluvias

Además, anunció que la FND presentará en las próximas semanas un paquete de necesidades, iniciativas y proyectos para que sean incorporados en la agenda del próximo presidente, inicialmente en los planes de gobierno de los candidatos y, posteriormente, en el plan de desarrollo del primer mandatario de los colombianos.

Por último, propuso que la FND sea quien lidere las mesas de concertación del próximo Plan Nacional de Desarrollo, con el objetivo de garantizar que este sea construido desde y con las regiones, y así fortalecer la autonomía territorial y el papel de los gobernadores en la construcción del futuro del país.