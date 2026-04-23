Nuevos beneficiarios de tarifa diferencial en TransCaribe: revise si está en la lista

El aumento del pasaje para el Transcaribe generó dificultades en la economía popular de algunos cartageneros, por lo que el Concejo de la ciudad aprobó una iniciativa que define una tarifa diferencial para los ciudadanos. Se conoció quiénes serán los beneficiarios, cuánto pagarán, cuáles son los requisitos y cómo funcionará el subsidio.

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La tarifa diferencial, que establece un precio de $2.900 en el pasaje para algunos ciudadanos, surge como respuesta a las inconformidades ciudadanas tras el incremento del pasaje a principios de año, que elevó el costo en un 14,7 %.

Usuarios denuncian falta de iluminación en los paraderos y estaciones. Foto: SEMANA

Unánimemente, los concejales de la capital de Bolívar aprobaron el proyecto de acuerdo 099 de 2026, con el que se brinda un subsidio para tres poblaciones específicas de la ciudadanía cartagenera. La iniciativa del alcalde Dumek Turbay le permitirá a miles de cartageneros pagar una cifra menor a la establecida para acceder al TransCaribe.

Condiciones para ser beneficiado

El pasaje vale normalmente $3.900, y los beneficiados podrán pagar $1.000 menos de la tarifa plena, lo que equivale a un subsidio del 25,64%. Este dinero quedará cubierto con los recursos estatales, significando un alivio para los cartageneros en su bolsillo.

La Alcaldía, que celebró la aprobación del proyecto, aclaró que solamente podrán verse beneficiados los ciudadanos que cuenten con Sisbén A y B. El subsidio solo acobijará a la población adulta mayor, personas con discapacidad y estudiantes de educación básica secundaria, media y superior.

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Se beneficiará a más de 27 mil personas y el alcalde celebró esta realidad que, en algún momento, fue una propuesta para la ciudadanía.

“Gobernar es solucionar problemas, por lo que es muy importante para nuestro gobierno poder decir que la tarifa diferencial es una gran realidad. Nunca hemos desconocido que TransCaribe tiene muchas asignaturas pendientes y ámbitos que afectan la calidad del servicio y la comodidad de los usuarios”, declaró Dumek Turbay, alcalde de Cartagena.

¿Cuántos ciudadanos se beneficiarán por población?

La Alcaldía reveló que con este proyecto se beneficiarán inicialmente a 5.000 jóvenes estudiantes de básica secundaria y media (priorizándose grados 8 a 11) y 17.000 estudiantes universitarios, técnicos y tecnológicos, que estén incluidos dentro de las categorías A y B del Sisbén.

En cuanto a los adultos mayores, especificaron que se beneficiarían 2.000 miembros de la población y, según lo anunciado por la Alcaldía, se auxiliará a 3.600 personas con discapacidad, que es cerca del 50% de los individuos certificados dentro de esta población en la ciudad.