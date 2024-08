Susto en Cartagena: balcón y cornisa se desplomaron en el centro histórico

Una cámara de seguridad captó el impactante momento. En cuestión de segundos, el material se desprendió y cayó sobre dos automotores. Afortunadamente, no se reportaron heridos y solo hubo daños materiales.

Así fue la caída de un balcón en el barrio Getsemaní en Cartagena. Milagrosamente las personas que estaban cerca no fueron afectadas pic.twitter.com/9S4SIWPJT4

Vale la pena aclarar que, según la norma, es una obligación del particular mantener en óptimas condiciones sus propiedades para que no atenten contra la seguridad de los ciudadanos y, en dado caso de no cumplir, se aplicarán duras sanciones.